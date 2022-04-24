大牌藝人指定！日占星女王不當媽媽桑　創六星占術掀風潮

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細木數子的兄弟姐妹也都涉及黑幫，姊姊是大哥的女人，弟弟則有詐欺、恐嚇等前科。出生複雜的細木數子尚未成年，就已經進入八大行業工作，在16歲時當選「涉谷小姐」，17歲時就在東京站的高架下開了一家咖啡館。
年紀尚輕的細木數子當時就讀成德女子高中，甚至還考取了寶塚音樂學校。寶塚音樂學校是很多抱有藝術夢想的日本女孩子，夢寐以求想要進入的學府。但細木數子不但辭退入學，連高三都還沒唸完就中輟。而她在東京站開的咖啡館經營了半年就賣掉了，雖然用了賺的錢在新橋開了一家名叫「潤」的俱樂部，也在第二年關門賣出。
細木數子流連於銀座和赤坂，20歲就已經在銀座開起了自己的俱樂部，畢竟是以陪酒為生的行業，大多都遊走在灰色地帶。細木數子在幾十年前時曾自曝，為了要防止小姐逃跑，甚至還會在她們身上打冰毒，因此一度引發熱議。
在經營俱樂部之後，細木數子也成為了實業家，更在1980年開創占星事業，靠著自己研究的「六星占術」在日本掀起了占星風潮，成為了家喻戶曉的知名占星師。進入1990年代之後，細木數子的占星事業更是風聲水起，她靠著流利的口才與犀利的毒舌頻頻上節目，年近70歲的她，甚至還與偶像瀧澤秀明搭檔合開節目，也逐漸奠定了她在日本占卜界的地位，更被封為「收視女王」，留下許多傳說。
雖然細木數子賺錢手腕很厲害，還在1975年以監護人身份，為負債歌手島倉千代子解決了4億的債務，不過同時他也獲得島倉千代子的專輯販售全還有其在赤坂的一間公寓。而樹大招風，1993年左右，細木數子已經有一定知名度，也有不少人慕名來找他做墓葬鑑定，雖然細木數子的鑑定收費是10萬日圓，但他勸客人購買的目的價格動輒千萬日圓，使得不少最終購買的人陷入了艱難的還款債務當中。
在細木數子的一生當中，曾有兩段婚姻，她在25歲時接受了一名俱樂部客人的求婚，但是才結婚3個月，細木數子就離開婆家，但這段婚姻卻維持了3年，才在1996年離婚。而細木數子的第二段婚姻，也讓她面臨非議。
在細木數子還沒成為人氣占卜師之前，45歲的她與在財政界有權有勢的安岡正篤相識，並且決定結婚。但是2人要結婚的消息卻遭到了安岡家人強烈反對，因為當時安岡正篤已經是 85歲高齡，還被檢查出有老人失智的症狀。即使如此，細木數子還是獨自去提交了結婚申請書，並且被受理。隨後，安岡家人提出「婚姻無效」的調停，在1個月之後，安岡正篤去世了，而調停結果也顯示，這場婚姻化為白紙。
而隨著細木數子的年紀越來越大，她本人也在2008年3月則宣布要專心於本業，因此結束了通告生活。
細木數子收養了姊姊的女兒細木香做為養女，在退出銀幕之後，便將細木香培養成接班人。雖然在物質生活上，細木數子沒有虧待細木香，甚至到了溺愛的程度，但細木香也在所撰寫的書《從母親細木數子繼承的幸福論，你不能幸福的理由》中踢爆，細木數子卻有著極強的控制欲，還在細木香14歲時，就給她介紹了一名29歲的男性，並對她說「你要和這樣工作的男性結婚。」最後細木香在19歲時，與一名來占卜的客人的兒子匆匆結了婚，兩人甚至都沒有交往的過程。
細木香的書中曾經寫道，細木數子的幸福哲學說「依賴占卜的人的特徵是，把幸福委託給別人。占卜既不是教我們解決問題的辦法，也不是讓人生輕鬆生活的參考書。同樣，沉迷占卜的女人是不會幸福的！」而身為占卜師的細木數子也在2021年11月8日因呼吸不全過世，以83歳高齡結束了她的一生。