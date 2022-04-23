確診輕症照護啟動！藥師公會建議家中「6種常備藥」必買

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Omicron輕症症狀類似一般感冒，像發燒、喉嚨痛、流鼻水等症狀，因此針對發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，含有乙醯胺酚的解熱止痛藥可以緩解疼痛。
二、止鼻水藥（抗組織胺）
如果是輕症患者有流鼻水的症狀，則是含有抗組織胺的止鼻水藥品可以緩解。
三、止咳化痰藥
當咳嗽或是痰液有顏色，則可先服用止咳化痰藥水，市面上也很多綜合感冒藥是對應上述症狀，也可以直接選擇此類藥品。
四、腸胃藥
除了呼吸道症狀之外，有些患者也會有腹瀉情況，因此也可常備止瀉功能的腸胃藥，減緩症狀，以免腹瀉到脫水。
五、電解質補充劑
有些人染疫之後可能會有腹瀉的狀況出現，這時候就可以補充電解質液，來做個平衡，避免造成電解質流失。
六、維生素B、維生素C
疫情當前，維生素C可增強體力調節生理機能，維生素B是維持各機能代謝所需的元素。
至於到底應該準備多少數量，藥師公會表示，1人份藥品大概是3~5天份，開架指示藥一盒通常是3天份，所以6大類藥品建議每一類準備1~2人份，不用囤貨太多又能協助緩解新冠肺炎症狀，但不論是購買何種藥品，記得須經過醫師、藥師評估後再購買，避免服用劑量過高造成身體負擔。
最後，藥師公會提醒，記得可以準備體溫計、血氧計。輕症居家照護需要隨時監測是否出現重症警訊，包含發燒、肺部發炎，如果持續高燒39度C、血氧濃度下降太多就是危險徵兆，若沒有這些東西也可以觀察是否變喘、呼吸困難，可能是肺部發炎指標，而皮膚、指甲或嘴唇發青，這是血氧濃度下降的觀察指標。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。