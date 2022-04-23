COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

確診輕症照護啟動！藥師公會建議家中「6種常備藥」必買

▲疫情當前，家中的常備藥品你是否準備好了呢？藥師公會就建議民眾要準備好「6種常備藥」。（示意圖/鄭凱文攝）
▲疫情當前，家中的常備藥品你是否準備好了呢？藥師公會就建議民眾要準備好「6種常備藥」。（示意圖/鄭凱文攝）

生活中心/綜合報導

2022-04-23 13:47:082022-04-23 13:48:34

台灣疫情升溫，全台已經啟動輕症居家照護的政策，藥師公會全聯會日前宣布將啟動「送藥到府」，提供確診民眾及其同住者送藥服務，而除了藥師送藥到府服務之外，藥師公會還建議民眾在家就能自備「6種常備藥」，包括解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、和維生素 B、 C等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲家中常備藥品你準備了沒？如染疫後有流鼻水情形，可使用含有抗組織胺的止鼻水藥品緩解。
▲由於新冠肺炎輕症居多，家中常備藥品可不能少！（圖/鄭凱文攝）
一、解熱止痛藥（乙醯胺酚)

Omicron輕症症狀類似一般感冒，像發燒、喉嚨痛、流鼻水等症狀，因此針對發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，含有乙醯胺酚的解熱止痛藥可以緩解疼痛。

二、止鼻水藥（抗組織胺）

如果是輕症患者有流鼻水的症狀，則是含有抗組織胺的止鼻水藥品可以緩解。

三、止咳化痰藥

當咳嗽或是痰液有顏色，則可先服用止咳化痰藥水，市面上也很多綜合感冒藥是對應上述症狀，也可以直接選擇此類藥品。

▲
▲當咳嗽或是痰液有顏色，則可先服用止咳化痰藥水。（圖/鄭凱文攝）
四、腸胃藥

除了呼吸道症狀之外，有些患者也會有腹瀉情況，因此也可常備止瀉功能的腸胃藥，減緩症狀，以免腹瀉到脫水。

五、電解質補充劑

有些人染疫之後可能會有腹瀉的狀況出現，這時候就可以補充電解質液，來做個平衡，避免造成電解質流失。

六、維生素B、維生素C

疫情當前，維生素C可增強體力調節生理機能，維生素B是維持各機能代謝所需的元素。

至於到底應該準備多少數量，藥師公會表示，1人份藥品大概是3~5天份，開架指示藥一盒通常是3天份，所以6大類藥品建議每一類準備1~2人份，不用囤貨太多又能協助緩解新冠肺炎症狀，但不論是購買何種藥品，記得須經過醫師、藥師評估後再購買，避免服用劑量過高造成身體負擔。

最後，藥師公會提醒，記得可以準備體溫計、血氧計。輕症居家照護需要隨時監測是否出現重症警訊，包含發燒、肺部發炎，如果持續高燒39度C、血氧濃度下降太多就是危險徵兆，若沒有這些東西也可以觀察是否變喘、呼吸困難，可能是肺部發炎指標，而皮膚、指甲或嘴唇發青，這是血氧濃度下降的觀察指標。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

黃瀞瑩確診！打氣要戰勝病毒　自曝「喝不到豆漿的味道」

居家隔離懶人包！確診者切身教戰：先備好7種防疫物資

居家隔離「送藥到府」　24小時內由藥師送達並教導用藥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.98%55.02%
2022-04-21-2022-04-28
民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀