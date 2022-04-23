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楊昇達堅持「半套式恩愛」　背後理由讓名模老婆超崩潰

▲楊昇達堅持半套式恩愛，背後理由讓名模老婆超崩潰。（圖／楊昇達臉書）
▲楊昇達堅持半套式恩愛，背後理由讓名模老婆超崩潰。（圖／楊昇達臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-23 17:37:49

節目《同學來了》本集主題討論「這些怪癖真的沒藥醫？再不改改真的不行！」邀來楊昇達和名模老婆若綺、撒基努和老婆Maya、小Call和婆婆，分享因家人怪癖帶來生活哪些困擾。其中若綺就爆料老公對「全套」有些無感，至今仍無法接受他事後的解釋。

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聊起另一半的奇怪行為，若綺忍不住抱怨：「有人恩愛只做半套的嗎？我還因為這樣變得有點憂鬱，有時候還想要開心一下，他（楊昇達）居然還問我妳這麼開心要幹嘛？」楊昇達對此則表示：「因為之前看了一本書叫《性與長壽之道》，點到為止就好，這樣才可以活得比較長，能陪她久一點！而且那本書也有說，只要女生開心時，就會有一個靈氣的回流！」讓旁人聽了狂搖頭。

▲楊昇達（中）恩愛只做半套，引發現場一片譁然，左為阿Ken，右為安心亞。（圖／中天提供）
▲楊昇達（中）恩愛只做半套，引發現場一片譁然，左為阿Ken，右為安心亞。（圖／中天提供） 
楊昇達與若綺結婚近一年仍舊甜蜜，隨著相處時間越長，若綺也發現老公楊昇達有不少怪癖，甚至經常「被害妄想症」發作，像是去剪頭髮時，只要理髮師多和他聊幾句，他就會懷疑對方是不是剪到他的耳朵，或是把頭髮剪壞了，這讓來代班的主持人無尊忍不住問：「你去剪頭髮是不是都要打半身麻醉？」為解決這個怪癖，楊昇達最後索性買了全套的理髮工具，開起居家理髮廳，不只幫自己剪，還成為老婆的專屬理髮師。

不過處女座的楊昇達怪癖不只這一個，就連刷牙也有自己的堅持，每次刷牙都是半小時起跳，楊昇達坦言自己刷到「牙齦萎縮」，但他不忘對著無尊開玩笑：「你就卯起來刷牙，刷到牙齦萎縮，你的牙齒就正常了！」

▲楊昇達被老婆抱怨怪癖多。（圖／中天提供）
▲楊昇達被老婆抱怨怪癖多。（圖／中天提供）

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