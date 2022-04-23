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防疫宅在家免費追劇　5大影音平台綜藝、韓劇免錢爽爽看

▲目前正在熱播的選秀節目《原子少年》每週日晚上8點可以在LINE TV免費觀看。（圖／翻攝官網）
▲目前正在熱播的選秀節目《原子少年》每週日晚上8點可以在LINE TV免費觀看。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-23 14:28:39

疫情連環爆，宅在家追劇或許是一個安心好選擇！沒有Netflix 、Disney+帳號，但其實有不少影音平台提供免費的內容可以看，像是目前正在熱播的選秀節目《原子少年》每週日晚上8點可以在LINE TV免費觀看。friDay 影音有不少戲劇類；MyVideo還有自製節目可以觀看，目前免費觀看大多有安插廣告，且影片品質較差，如果想要升級不受干擾的觀看體驗，付費升級就能享受。

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■LINE TV
能夠免費觀看的類型多元，免費片源算是相當多，像是跟播的選秀節目《原子少年》，每週日每天晚上8點會在LINE TV上獨播，可完全看完全部節目，但免費觀看有無法跳過的廣告。訂閱費用160元/月。

綜藝類：原子少年 全明星運動會 婚禮歌手全明星攻略

戲劇類：機智校園生活、尚食、開端

動漫類：我們這一家、蠟筆小新、哈囉小梅子、花田少年史、PUI PUI天竺鼠車車咒術迴戰、SPY x FAMILY間諜家家酒、國王排名、戀上換裝娃娃▲防疫宅在家免費看片 5大平台綜藝、動畫不用錢爽爽看。（圖／翻攝官網）▲LINE TV可以直接搜尋免費影音內容。（圖／翻攝官網）

■friDay 影音
有「0元專區」從該區可以查找免費觀看的影片，以戲劇、動畫為主，綜藝類相對少，訂閱費用199元/月。

戲劇類：大發不動產、要是當時吻了他、歡迎來到第2人生、浪漫醫生金師傅2、天空之城、三十而已、我的婆婆怎麼那麼可愛、俗女養成記、知否知否應是綠肥紅瘦、鏡子森林

動畫類：女王的科基、哆啦

▲防疫宅在家免費看片 5大平台綜藝、動畫不用錢爽爽看。（圖／翻攝官網）friDay 影音每月都有不同的免費內容可以觀看。（圖／翻攝官網）

■MyVideo
內有0元專區，台製相關的綜藝跟播節目，同時還有戲劇類節目，豪華月租方案250元/月。

戲劇類：只是還沒全力以赴？！、秘密精品店、天橋上的魔術師(4K)、精英律師、酒鬼都市女人們

綜藝類：我們回家吧、小姐不熙娣、阮三个、綜藝玩很大

動畫類：可愛巧虎島、FOOD超人：唱跳嘉年

▲防疫宅在家免費看片 5大平台綜藝、動畫不用錢爽爽看。（圖／翻攝官網）MyVideo可以在0元專區內看到免費影音。（圖／翻攝官網）

■愛奇藝
有不少陸綜、中國戲劇可以觀看，但部分只有前面幾集可以觀看，需要付費解鎖，費用240元/月，但新會員首月只需要90元。

綜藝類：Running Man、原來是匠紫、極限挑戰寶藏行、中國好聲音

動畫類：咒術迴戰、黑色五葉草、名偵探柯南

■Apple TV+
購買全新的iPhone、iPad、Mac可以免費獲得3個月觀看Apple TV＋資格，之後每個月是170元，如果沒有符合免費觀看的裝置，也能享受免費7天的觀看資格。

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