韓星欺負經紀人是真的！鏡頭前裝善良 李聖經被死亡威脅
浪漫愛情韓劇《Shooting Stars流星》22日開播，故事講述頂級偶像男星與經紀人的甜蜜戀愛。首集劇情中，由金永大飾演的明星孔泰成，在機場看到李聖經飾演的經紀公關組長吳寒星被眾多粉絲推擠跌倒，立刻走過去扶對方，親密接觸的舉止看似暖心，沒想到金永大下一秒就在她耳邊輕聲說：「等我回來，妳就死定了！」而時隔一年回國的金永大，一見到李聖經就「桌咚」對方，還將臉湊近對方耳邊低語，粉紅曖昧氛圍讓觀眾好奇兩人後續發展。
曾演出《地獄公使》的朴正民在首集客串登場，他飾演李聖經的相親對象，朴正民擔心對方經常遇到藝人，看男人的眼光會很高，李聖經趕緊解釋：「藝人和我們是不一樣的種族，臉不正常的小，腿不正常的長，就像外星人一樣。」朴正民笑回：「我感覺妳在說妳自己。」當兩人聊的正起勁時，李聖經卻因公司藝人鬧出緋聞遭奪命連環扣，無奈之下只能離開，約會行程全泡湯。
李聖經身為娛樂公司經紀公關組長，無時無刻都有接不完的電話，連去醫院做身體健康檢查都無法安心關機，果然途中又傳出孔泰成施暴的新聞，讓她急忙衝回辦公室處理，幸好最後是爆料者不小心被撞傷，加油添醋誇大事實，成功化解可能的公關危機。劇中娛樂公司忙碌的工作日常，讓網友看得直呼：「經紀人真不好當」、「經紀人有時間休息嗎？」
《Shooting Stars流星》除了李聖經、金永大、尹鐘焄、李正信、金允慧、朴素珍演出，客串名單也是黃金陣容，除了首集已登場的朴正民，還包含崔志宇、宋智孝、文佳煐、金東旭、蔡鍾協、李尚禹等曾與導演李秀賢合作的明星，都力挺參與。該劇每週六、日上午在愛奇藝國際站獨家跟播。