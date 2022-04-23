三上悠亞12秒泡湯片被各國看光 「水腫照騙」也公開了！
日本AV天后三上悠亞是社群重度使用者，熱愛分享生活的她，會依照不同族群上傳照片，三上昨於抖音公開一支12秒泡湯的影片，點閱立刻破10萬人觀看；她還加碼PO出水腫醜照，但不失女神氣息，百變模樣擄獲不少男女粉絲。
三上悠亞開設Twitter、IG、TikTok到YouTube等帳號，會隨著客群分享不同主題內容，而Twitter和抖音偏向18禁，除了發布新片預告，也常上傳火辣照片。她分享一支泡湯的抖音片，三上悠亞頭髮微濕、圍著浴巾跳舞，畫面吸引各國粉絲朝聖留言，「為了妳我翻牆來了」、「世界可愛」、「我不知道該說什麼，太漂亮了」、「美女登場」。
三上悠亞除了拍成人片本業，更兼任二代惠比壽麝香葡萄成員、韓團Honey Popcorn隊長，服飾副業、代言並行中。她日前分享拍成人片的辛酸血淚，提到有一次跟爺爺等級的男優工作，但因為很多事情「無法控制」，導致當時重拍5次，覺得太辛苦淚灑片場。
她也透露從偶像轉行當AV女優的理由，是在20歲因醜聞被演藝圈排擠，但又想繼續待在這圈子，「不知道是會一蹶不振，還是能熬過去，所以想要一點新的改變，不想一事無成待在娛樂圈」，於是她決定拍AV，「我那時候（人氣）跌很多，想要爬上來的話，需要大新聞，要讓大家驚豔，我沒辦法帶來衝擊力，所以才轉行」，最後在未告知家人朋友的情況下，拍AV出道。