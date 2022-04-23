高雄今+96例　陳其邁提醒民眾要懂要趨吉避凶

高雄市今（23）日新增96例確診病例，隔離期間陰轉陽13例，外縣市旅遊史16例，特定娛樂場所8例，密切接觸者58例，高風險場域8例，疫調中1例。除此之外，在特殊娛樂場所染疫的部分仍未停歇，包含小吃部、男模會館、舞廳等，以及健身房也逐漸有確診案例傳出。
市長陳其邁表示，現在包括雙北、桃園病例數上升快速，社區有許多不明感染源，隨然高市病例數上升沒有那麼明顯，主要風險仍是外縣市旅遊史的風險進到社區感染。陳其邁也提醒，民眾要懂要趨吉避凶，密閉空間接觸風險最高，不必要的聚會、長時間在密閉空間，應落實防疫措施。
隨後衛生局簡任技正潘炤穎也公布相關疫調及確診者足跡，潘炤穎表示，外縣市旅遊史16例中，台北市7例、台中和彰化、南投、屏東各1例、台南5例，密切接觸者58例分別來自同住親友25例、餐飲娛樂7例、職場環境18例、高風險場域8例。
至於診者足跡部分，首先在高風險場域中，新增4間健身房有確診者足跡，包括健身工場楠梓店、World Gym世界健身俱樂部陽明店、高雄洲際酒店健身房、苓雅區美力健身房；此外，特定娛樂場所8例，彩虹林小吃部再增6人染疫，H男模會館1例、大帝國舞廳1例。另外，今天也有3間補習班和安親班有學童確診，包括高名文理補習班東光分校，加又百兒童課後輔導中心及龍婕課後照顧服務中心。
※【NOWnews 今日新聞
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