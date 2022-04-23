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全新PS Plus台灣5/23開跑 　網酸：買不到主機推服務？

▲全新的PlayStation Plus服務，台灣領先歐美日將於5/23率先起跑。(圖／翻攝官網)
▲全新的PlayStation Plus服務，台灣領先歐美日將於5/23率先起跑。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-23 16:50:49

SIE日前宣布推出全新的訂閱服務PlayStation Plus，今(23)日公布台灣上線時間，包含台灣在內的亞洲市場部分區域，將於5/23率先推出本服務，台灣將領先日本(6/1)、美國(6/13)、歐洲(6/22)。結合PlayStation Plus和PlayStation Now再分成：「基本、升級、高級、尊貴」共4種收費方式，費用從每月198月起，升級為298元，加入百款遊戲。PlayStation Now客戶將會移轉至PlayStation Plus 尊貴，而在新服務推出時，這些客戶目前的定期服務費用也不會增加，預計在推出時納入的遊戲包括《Death Stranding》、《God of War》、《Marvel’s Spider-Man》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、以及《Returnal》。

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▲從目前公佈的遊戲清單，《死亡擱淺》會在PlayStation Plus的清單內。(圖／資料照片)
此消息一推出吸引玩家討論，有人保持正面看法，認為：「台灣竟然是第一波第一波，爽喔！」、「就算沒有真香，也普通香了」、「腦波弱，想買來玩死亡擱淺 死亡循環跟蜘蛛人」、「400款有個兩款想玩應該就能升了，期待！」

但目前完整的遊戲清單還沒出來，可能玩家會傾向先觀望，「反正倒數一個月了，是不是醜媳婦馬上就要揭曉。」網友就分析，此訂閱方案對於重度玩家來說大多是舊遊戲，沒有訂的必要，認為：「這應該是針對還沒進家機坑的輕度玩家方案，又不想常買遊戲的玩家。」，如果全都是舊遊戲，網友反應：「訂閱沒新作不會有動力買，舊的等打折買斷比較實在。」

但多數還是買不到ps5玩家憤怒，「沒主機，推服務？」、「先讓ps5有原價貨好買再說」、「主機買不到，還要加錢玩更舊主機的遊戲？」、「綁主機賣，賺爆！」、「有主機就包一年」。

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▲雖然有新的訂閱制服務登場，但網友還是想問：「PS5 有貨了嗎？」（圖／資料照片）
PLAYSTATION PLUS「 基本

福利：享有與目前的PlayStation Plus會員相同的福利，每個月可以下載兩款遊戲、獨家折扣、保存遊戲的雲端儲存空間、多人線上遊玩的存取權限。現有PlayStation Plus會員的福利在這個層級沒有任何變更。

價格：台灣每月 198元 / 每季 488元 / 每年 1,188元

PLAYSTATION PLUS 「升級」

福利：享有基本層級的所有福利，新增多達400款廣受歡迎的PS4和PS5遊戲，可下載並遊玩升級層級的遊戲。

價格：台灣每月 298元 / 每季808元 / 每年 1,988元

PLAYSTATION PLUS 「尊貴」

福利：享有基本和升級層級的所有福利，新增多達240款額外遊戲，包括：透過雲端串流提供PS3遊戲、提供在初代PlayStation、PS2和PSP世代中，深受喜愛的經典遊戲串流與下載選項。開放給支援PlayStation Now的市場，提供「升級」和「尊貴」會員內含初代PlayStation、PS2、PSP和PS4遊戲的雲端串流存取權限。客戶可以使用PS4和PS5主機以及電腦來串流遊戲。此層級也將提供期間限定的遊戲試玩服務，可讓客戶在購買部分遊戲前先行試玩。

價格：美國每月17.99美元/每季49.99美元/每年119.99美元，台灣不在名單中。

PlayStation Plus 「高級」

提供給不支援雲端串流的市場，價格比「尊貴」略低，可讓玩家下載和遊玩初代PlayStation、PS2和PSP世代中深受喜愛的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。

價格：台灣每月 338元 / 每季 928元 / 每年 2,288元

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