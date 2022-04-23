全新PS Plus台灣5/23開跑 　網酸：買不到主機推服務？

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但目前完整的遊戲清單還沒出來，可能玩家會傾向先觀望，「反正倒數一個月了，是不是醜媳婦馬上就要揭曉。」網友就分析，此訂閱方案對於重度玩家來說大多是舊遊戲，沒有訂的必要，認為：「這應該是針對還沒進家機坑的輕度玩家方案，又不想常買遊戲的玩家。」，如果全都是舊遊戲，網友反應：「訂閱沒新作不會有動力買，舊的等打折買斷比較實在。」
但多數還是買不到ps5玩家憤怒，「沒主機，推服務？」、「先讓ps5有原價貨好買再說」、「主機買不到，還要加錢玩更舊主機的遊戲？」、「綁主機賣，賺爆！」、「有主機就包一年」。
PLAYSTATION PLUS「 基本」
福利：享有與目前的PlayStation Plus會員相同的福利，每個月可以下載兩款遊戲、獨家折扣、保存遊戲的雲端儲存空間、多人線上遊玩的存取權限。現有PlayStation Plus會員的福利在這個層級沒有任何變更。
價格：台灣每月 198元 / 每季 488元 / 每年 1,188元
PLAYSTATION PLUS 「升級」
福利：享有基本層級的所有福利，新增多達400款廣受歡迎的PS4和PS5遊戲，可下載並遊玩升級層級的遊戲。
價格：台灣每月 298元 / 每季808元 / 每年 1,988元
PLAYSTATION PLUS 「尊貴」
福利：享有基本和升級層級的所有福利，新增多達240款額外遊戲，包括：透過雲端串流提供PS3遊戲、提供在初代PlayStation、PS2和PSP世代中，深受喜愛的經典遊戲串流與下載選項。開放給支援PlayStation Now的市場，提供「升級」和「尊貴」會員內含初代PlayStation、PS2、PSP和PS4遊戲的雲端串流存取權限。客戶可以使用PS4和PS5主機以及電腦來串流遊戲。此層級也將提供期間限定的遊戲試玩服務，可讓客戶在購買部分遊戲前先行試玩。
價格：美國每月17.99美元/每季49.99美元/每年119.99美元，台灣不在名單中。
PlayStation Plus 「高級」
提供給不支援雲端串流的市場，價格比「尊貴」略低，可讓玩家下載和遊玩初代PlayStation、PS2和PSP世代中深受喜愛的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。
價格：台灣每月 338元 / 每季 928元 / 每年 2,288元