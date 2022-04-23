居家照顧關懷電話太煩人？中市府：被嫌棄還是要天天打

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民政局長吳世瑋表示，民政局收到衛生局轉介的資料後，會於2小時內完成評估，原則上高齡者（69歲以上有同住家人照顧、65歲以上獨居）、孕婦、洗腎者都不會通過。這兩天遇到最多的問題，是要不要讓社區管委會知道。
吳世瑋說，市府尊重確診者的個資權，確診者也須考量現實，例如居家照護期間怎麼吃飯？民生物資如何送達？他指出大部份社區不讓外送平台和陌生人進入大樓內部，確診者必須克服此問題，例如讓可自由進出的親友送到家門口。否則民政局會提供制式同意書給確診者簽署、讓管委會知道哪一戶正進行居家照護。
除了個資問題，還有居隔者抱怨電話接不停，拜託市府「麥擱卡啊」！強調若有問題自己會主動聯絡。吳世瑋說，市府在各區公所成立29處「居家安心照護關懷中心」，搭配15家主責的照護醫院，防疫醫護和里幹事每天各自打電話給確診者，了解健康變化和生活需求，「很抱歉！這是規定，電話一定要打。」民政局也會提醒里幹事，多注意電話溝通的技巧。
確診者居家安心照護才實施2天，已有愛乾淨的民眾抱怨，為什麼沒天天到家裡收垃圾？吳世瑋說，居家照護期間不會有人上門收垃圾，10天期滿前2天可以將垃圾先打包好、告知每天打電話給自己的里幹事，里幹事會聯絡專人收取。
市長盧秀燕指出，新冠肺炎肆虐2年以來，台中市居隔人數已累積1萬人、回國後居檢人數9萬人，總計10萬人。市府對如何因應居家照護已有豐富經驗，也持續優化SOP，但最根本的，還是請大家別岐視確診者，對於暫時必須宅在家裡或防疫旅館的人，多一些關懷與同理心。