COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

居家照顧關懷電話太煩人？中市府：被嫌棄還是要天天打

▲台中市民政局長吳世瑋強調，每天2通電話是居家安心照護標準程序，會提醒里幹事注意電話溝通的技巧。（圖／台中市政府提供，2022.04.23）
▲台中市民政局長吳世瑋強調，每天2通電話是居家安心照護標準程序，會提醒里幹事注意電話溝通的技巧。（圖／台中市政府提供，2022.04.23）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-23 16:37:56

台中市確診者居家安心照護實施第二天，部份狀況讓人哭笑不得，有人嫌每天2通關懷電話太煩人，拜託防疫人員「麥擱卡啊」！還有人抱怨沒天天收垃圾，害他們在家與臭味為伍。民政局表示，最多的問題是「要不要讓管委會知道」，若不想讓鄰居知道家有確診者，首要解決的是送餐問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市昨啟動新冠肺炎輕症及無症狀確診者居家照護計畫，首日有155位個案申請，今天（23日）更多，有235人申請，其中150人已收案、28人評估中，其他47位不符合。

民政局長吳世瑋表示，民政局收到衛生局轉介的資料後，會於2小時內完成評估，原則上高齡者（69歲以上有同住家人照顧、65歲以上獨居）、孕婦、洗腎者都不會通過。這兩天遇到最多的問題，是要不要讓社區管委會知道。

吳世瑋說，市府尊重確診者的個資權，確診者也須考量現實，例如居家照護期間怎麼吃飯？民生物資如何送達？他指出大部份社區不讓外送平台和陌生人進入大樓內部，確診者必須克服此問題，例如讓可自由進出的親友送到家門口。否則民政局會提供制式同意書給確診者簽署、讓管委會知道哪一戶正進行居家照護。

除了個資問題，還有居隔者抱怨電話接不停，拜託市府「麥擱卡啊」！強調若有問題自己會主動聯絡。吳世瑋說，市府在各區公所成立29處「居家安心照護關懷中心」，搭配15家主責的照護醫院，防疫醫護和里幹事每天各自打電話給確診者，了解健康變化和生活需求，「很抱歉！這是規定，電話一定要打。」民政局也會提醒里幹事，多注意電話溝通的技巧。

確診者居家安心照護才實施2天，已有愛乾淨的民眾抱怨，為什麼沒天天到家裡收垃圾？吳世瑋說，居家照護期間不會有人上門收垃圾，10天期滿前2天可以將垃圾先打包好、告知每天打電話給自己的里幹事，里幹事會聯絡專人收取。

市長盧秀燕指出，新冠肺炎肆虐2年以來，台中市居隔人數已累積1萬人、回國後居檢人數9萬人，總計10萬人。市府對如何因應居家照護已有豐富經驗，也持續優化SOP，但最根本的，還是請大家別岐視確診者，對於暫時必須宅在家裡或防疫旅館的人，多一些關懷與同理心。

台中居家照護首日破200人申請　小心別踩這5處雷

居家隔離懶人包！確診者切身教戰：先備好7種防疫物資

居家隔離期滿改快篩！一圖看懂「6大防疫規定」鬆綁調整

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.21%55.79%
2022-04-21-2022-04-28
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀