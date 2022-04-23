世界閱讀日戶外圖書館　高市圖行動書車與讀者共享書香

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李泰宗、柯珀汝賢伉儷捐贈的書車主題為「書車童趣跟著紙風車遨遊」，設計師以溫暖細膩的筆觸與色調，創造出一幅美好午後的愉快讀書會聚會。夫妻倆長期關懷偏鄉孩童的身心靈發展，更是支持紙風車劇團全台鄉鎮走透透計畫的最大推手，柯珀汝希望紙風車劇團在高雄偏鄉演出時，也能搭配書車提供孩童借閱服務。
長期關懷圖書館資源的銓興營造總經理洪克倫，本身就是重度閱讀者每天最起碼花兩小時閱讀，尤其偏愛歷史故事。他所捐贈的書車主題為 「一起玩樂、一起閱讀、一起分享喜悅」，設計師將市圖總館國際繪本中心，想像成一個無國界的繽紛遊樂場，來自全世界各地的孩童，不分種族，不分膚色，都可以自在地在這閱讀遊樂世界裡，蓋沙堡、堆積木，閱讀如同建造工程，啟發孩子們接觸知識的好奇心。
除了五輛書車至四間分館停駐之外，四間分館還有多種不一樣的活動，4月23日適逢農曆3月23日媽祖生，岡山分館緊鄰當地信仰中心壽天宮，當天早上行動書車到館將有「媽祖奶奶說故事」活動；楠仔坑分館則是有行動書車搭配童玩；左新分館的「電力得來不易」科普短講；還有高雄文學館及李科永紀念圖書館將在中央公園館舍前舉辦「文學闖關」、「李科永世界小生物展覽」、「閱讀輕市集」，讓讀者走出戶外，共享「世界閱讀日」魅力。
「423世界閱讀日」高市圖書車駐站打頭陣，除了親子戶外閱讀活動以外，24日還有兩場精彩可期講座在高市圖總館登場，特地邀請《聯合文學》雜誌總編輯王聰威以《編輯新樣：社群時代的雜誌媒體變身》為題，分享4月好書推薦主題「跨閱」。同時，還有現任TAZZE讀冊生活董事長張天立到館主講城市講堂，以《正確閱讀思考，才有機會突破困境，真正改變生命》為題，吸引民眾矚目。高市圖不只將帶著大家一起換個角度「閱讀背後的藏鏡人」，也要跟著書香「走遍世界與走入讀者的心」。
5月還有「世界閱讀日」系列活動陸續登場，例如「閱來閱好玩」線上闖關遊戲，民眾到館借滿5冊即可線上益智問答，有機會獲得義大遊樂世界住宿券或是花季溫泉飯店住宿券等多樣好禮，高市圖提醒，相關閱讀好康，請追蹤高市圖官網或是臉書詳情。疫情升溫時刻，行動書車與圖書館結合之活動謹守防疫安全規定，即便全程在戶外，也遵守實聯制、戴口罩、安全社交距離防疫規定，讓民眾盡享書車風采一飽閱讀樂趣。
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