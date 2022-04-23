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最長染疫紀錄！英國男2020年得新冠　持續505天後死亡

▲英國記錄到可能是目前已知染疫時間最長的新冠病例。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國記錄到可能是目前已知染疫時間最長的新冠病例。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-23 16:34:59

新冠肺炎疫情荼毒全球2年多，始終未能真正根除，面對這場看不到盡頭的抗疫之戰，不論是尚未染疫者，還是曾經確診後康復者，都無法斷言自己未來不會感染。英國倫敦有醫生透露，他們記錄到可能是有紀錄以來，歷時最長的新冠肺炎感染，該患者在患病持續505天後，已於2021年去世。

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綜合《英國廣播公司》（BBC）等外媒報導，英國「蓋伊和聖托馬斯NHS信託基金會」（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）的施奈爾博士（Luke Blagdon Snell）博士表示，這名匿名患者免疫系統較弱，在遭受近17個月的「一次性持續感染」後，最終不治。

施奈爾聲稱，該患者每次測試都是陽性，從來沒有1次是陰性，判斷為是1種持續感染的罕見情況，從病毒基因組測序中獲得的信息來看，可能與患者的遺傳特徵有關；該患者於2020年初首次感染新冠肺炎，之後便頻繁進出醫院直到去世。

報導提到，像這樣的持續感染案例目前依然很少見，因為大多數人即使染疫，身體機制也會自己清除病毒，但該患者的免疫系統卻是減弱，即使給予抗病毒藥物也無法擺脫感染，也不同於所謂的「長期新冠」（指曾經染疫，康復後仍有相關病徵）狀況。

此外，研究人員目前也正聚焦於另1名新冠肺炎的持續性患者，其陽性反應的狀況已有412天，如果再這麼下去，不排除會打破505天的記錄。

專家指出，醫學界需要深入研究此類慢性感染，以提高世界對新冠肺炎及其可能風險的理解，研發出更佳治療方式，不只對新冠久病者有益，也可能有助抑制新變種病毒的出現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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