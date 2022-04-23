最長染疫紀錄！英國男2020年得新冠　持續505天後死亡

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施奈爾聲稱，該患者每次測試都是陽性，從來沒有1次是陰性，判斷為是1種持續感染的罕見情況，從病毒基因組測序中獲得的信息來看，可能與患者的遺傳特徵有關；該患者於2020年初首次感染新冠肺炎，之後便頻繁進出醫院直到去世。
報導提到，像這樣的持續感染案例目前依然很少見，因為大多數人即使染疫，身體機制也會自己清除病毒，但該患者的免疫系統卻是減弱，即使給予抗病毒藥物也無法擺脫感染，也不同於所謂的「長期新冠」（指曾經染疫，康復後仍有相關病徵）狀況。
此外，研究人員目前也正聚焦於另1名新冠肺炎的持續性患者，其陽性反應的狀況已有412天，如果再這麼下去，不排除會打破505天的記錄。
專家指出，醫學界需要深入研究此類慢性感染，以提高世界對新冠肺炎及其可能風險的理解，研發出更佳治療方式，不只對新冠久病者有益，也可能有助抑制新變種病毒的出現。
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