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高雄11歲以下增9確診　陳其邁：國小疫苗施打等中央通知

▲國小學童何時注射疫苗引發關注，對此，市長陳其邁表示，已與各學校研議如何施打，等候中央通知。（圖／高市府提供）
▲國小學童何時注射疫苗引發關注，對此，市長陳其邁表示，已與各學校研議如何施打，等候中央通知。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-23 16:56:42

高雄今新增96例，市長陳其邁表示，有1例是境外移入、1例為採檢時CT值相當高，經過再次複檢為陰性，所以共計96例；值得注意的是在兒童確診方面，11歲以下則有9例確診。因此，國小學童何時注射疫苗引發關注，對此，市長陳其邁表示，已與各學校研議如何施打，等候中央通知，並認為現在最重要的是輕重症分流，維持醫療平衡。

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▲高市府今天的防疫記者會特別邀請高醫附設中和紀念醫院小兒一般科主治醫師李杰明說明兒童確診注意事項。（圖／高市府提供）
▲高市府今天的防疫記者會特別邀請高醫附設中和紀念醫院小兒一般科主治醫師李杰明說明兒童確診注意事項。（圖／高市府提供）
同時，今天的防疫記者會也特別邀請，高醫附設中和紀念醫院小兒一般科主治醫師李杰明說明兒童輕症居家照護7大指引，並提醒5大警訊表徵出現時須視訊診療，必要時安排外出就醫，另還有6大緊急送醫條件。

▲兒童居家照護警訊表徵。（圖／高市府提供）
▲兒童居家照護警訊表徵。（圖／高市府提供）
李杰明表示，台灣今年本土1萬8510例確診分析中，0至19歲占了20%，並以輕症為主，0.2%是中重症個案。且根據指揮中心統計本土兒童症狀小於12歲症狀以發燒、咳嗽為主，成人及青少年大部分是喉嚨痛、咳嗽為主。

李杰明指出，兒童重症風險因子包括6點，年齡小於1歲、神經相關疾病、代謝相關病患、先天心臟疾病／肺部疾病、肥胖、早產兒；若是高燒超過39度、意識變化、呼吸淺快、嘔吐或腹瀉等腸胃道症狀，爾後變成重症可能性比較高。

李杰明也提出包括計算兒童每分鐘呼吸次數，每天計算2至3次；觀察呼吸時有無胸凹現象；注意膚色與唇色是否發紺；檢查肢體是否冰冷；每四小時減是體溫、尿量及血氧，尿量跟平常做比較；紀錄一天的液體進食量及餵食量，進食有平常一半以上就不用太擔心；觀察活力狀態等7點兒童輕症居家照護注意事項。

李杰明也提醒，若兒童出現包括發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷冒冷汗；退燒後持續活動力不佳；退燒後持續呼吸急促∕喘或胸悶胸痛；持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；超過12小時未進食或未解尿等5大警訊表徵出現時須視訊診療，必要時安排外出就醫。

▲兒童居家照護警急送醫條件。（圖／高市府提供）
▲兒童居家照護警急送醫條件。（圖／高市府提供）
至於，如出現包括抽搐；意識不佳；呼吸困難或有胸凹現象；唇色發白或發紫；血氧飽和度低於94%；肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等6大緊急送醫條件緊急時請由同住親友送醫或請撥119。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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