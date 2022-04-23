高雄11歲以下增9確診　陳其邁：國小疫苗施打等中央通知

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李杰明表示，台灣今年本土1萬8510例確診分析中，0至19歲占了20%，並以輕症為主，0.2%是中重症個案。且根據指揮中心統計本土兒童症狀小於12歲症狀以發燒、咳嗽為主，成人及青少年大部分是喉嚨痛、咳嗽為主。
李杰明指出，兒童重症風險因子包括6點，年齡小於1歲、神經相關疾病、代謝相關病患、先天心臟疾病／肺部疾病、肥胖、早產兒；若是高燒超過39度、意識變化、呼吸淺快、嘔吐或腹瀉等腸胃道症狀，爾後變成重症可能性比較高。
李杰明也提出包括計算兒童每分鐘呼吸次數，每天計算2至3次；觀察呼吸時有無胸凹現象；注意膚色與唇色是否發紺；檢查肢體是否冰冷；每四小時減是體溫、尿量及血氧，尿量跟平常做比較；紀錄一天的液體進食量及餵食量，進食有平常一半以上就不用太擔心；觀察活力狀態等7點兒童輕症居家照護注意事項。
李杰明也提醒，若兒童出現包括發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷冒冷汗；退燒後持續活動力不佳；退燒後持續呼吸急促∕喘或胸悶胸痛；持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；超過12小時未進食或未解尿等5大警訊表徵出現時須視訊診療，必要時安排外出就醫。
至於，如出現包括抽搐；意識不佳；呼吸困難或有胸凹現象；唇色發白或發紫；血氧飽和度低於94%；肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等6大緊急送醫條件緊急時請由同住親友送醫或請撥119。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。