台中本土+171　市民敲碗足跡表、停課表敗部復活

台中市新增171例本土確診個案，其中張惠妹演唱會累積40例、大里頂尖地幼兒園累積44例、中國醫藥大學6例；后里某公托新增5名幼兒，感染源不明；另有北部進香客參加大甲媽遶境後傳給台中友人一家三口。此外，台中市原遵循中央規定，昨起不公佈確診足跡，卻抵擋不了市民網路狂敲碗，只停了一天的足跡表和停課表今天復活。
台中市長盧秀燕表示，今天新增的171例本土確診個案，依年齡區分，未滿12歲22例、12至64 歲147例、65歲以上2例。針對12歲以下人數持續增加，衛生局長曾梓展說明，除了原本的大里頂尖地幼兒園群聚案，今天新增后里某公托群聚案5人。頂尖地案已累積44名確診者，分別是6名老師、12名孩童以及22名親友。后里某公托一位小朋友身體不適就醫，同為4、5歲的4名同班同學也確診，感染源待釐清。
師生8千多人的中國醫藥大學，傳出多名學生確診。曾梓展表示，經查是2名學生和一名博士後研究員，3人戶籍在外縣市，並非台中市做疫調。校內另有3名員工確診，已匡列89人採檢陰性，這3人分屬不同工作領域，彼此沒相關性，都是在外界被傳染，目前無校園傳播鏈。
日前台中監獄有一名戒護科員確診，另名同事一採陰性昨天轉陽，獄內1210名受刑人仍是陰性。阿妹演唱會今天再增1人，台中市累計達40位妹迷確診，這名妹迷回台中後，傳染給當門診護理師的朋友。大甲媽遶境再加3人，一名北部信眾參加完遶境，到台中友人家吃飯，傳染給一家3口。
今日公布的個案足跡有多家連鎖店，包括肉次方燒肉放題台中文心崇德店、大埔鐵板燒河南店、日暮裏台中市政店、家樂福進化店、清水第二市場、北區蛋餅叔叔、北區東興市場等。
近日傳出台中市的Rt值（病例再生數）急速增高，新冠肺炎恐大幅傳播。衛生局長曾梓展指出，台中疫苗打得相當好，第3劑施打率已超過60%，這兩天的確診數雖略增，但沒指數性暴增的跡象，請大家不要恐慌。