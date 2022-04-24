池晟無法呼吸「全身肌肉硬掉」 《惡魔》窒息畫面曝光！
池晟為了《惡魔法官》大方展現精壯身材，趁拍戲空檔於上場前勤舉啞鈴，把胸肌線條練得更加緊實鮮明，粉絲們大飽眼福。實際上，池晟在投入這場戲時是吃盡苦頭，劇中有一幕池晟裸著上半身躺在床上，因受惡夢折磨，驚醒後神情痛苦萬分；拍攝時池晟用盡全力緊繃全身肌肉表演，最後承受不住虛弱說：「呼吸在發抖、頭暈了。」隨後池晟又重覆表演幾次，無法呼吸的窒息感，連周遭的工作人員都感受強烈，池晟也苦撐到最後一刻，大喘氣後直接累癱趴在床上。
不只池晟耗盡精神，這場戲朴珍榮則要面臨烈火侵襲的高溫考驗。在房間場景四周，燃起熊熊烈火，與火焰保持安全距離的朴珍榮，導演一度擔心詢問他：「火還能承受嗎？」朴珍榮露出微笑回應：「很溫暖。」正式開拍後，朴珍榮硬撐到受不了身後的灼熱感，才趕緊走開，稍做休息再次上場。對戲的池晟唸著台詞，朴珍榮則緊握拳頭，忍住背後被高溫侵襲，直到導演喊卡，朴珍榮終於大吐一口氣，池晟隨即伸出手，為他的敬業打氣加油。
朴珍榮劇中扮演年輕法官受到愛戴，實際上他背負著監視、追蹤池晟的重任，雙帥不時鬥智交鋒，讓粉絲看得過癮。池晟受訪透露對朴珍榮的初次印象，他覺得朴珍榮和待人非常真誠，一起工作時，「待我非常真心，讓我有些心動。」朴珍榮回想與池晟的首次見面，其實兩人是透過視訊，雖然當下有些尷尬，但慢慢相處下來，在池晟的帶領下讓他很快進入角色，稱得上是亦師亦友。《惡魔法官》每週日於八大戲劇台播出。