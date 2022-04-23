美台超級財報週沖淡悲觀氣氛　台股投資價值浮現

上週受美國Fed官員談話鷹派影響，科技股直落，費城半導體指數一週以來跌幅逾10%，影響台股半導體跌幅達7.24%，再加上中國封控，影響電子零組件出貨，電子零組件跌幅則達8.55%，電子股成為重災區。法人指出，近期升息、縮表利空應已充分顯現，再加上中國延長解除封鎖，市場瀰漫悲觀情緒，不過美、台進入科技股超級財報週，或可沖淡些許悲觀氣氛，且目前台股殖利率逾4%，本益比約為12.4倍，投資價值已浮現。
台股一週以來，加權指數在傳產運輸類股、生技及電纜撐盤下，反倒上漲20.91點，漲幅0.12%，收盤指數為17025.09點，未再破底，OTC指數則在收在203.51點，跌幅1.62%，接近前低位置。
永豐投顧指出，上週經過Fed官員擠牙膏式的釋放鷹派訊息，市場已充分反應5、6、7月FOMC會議各升息2碼，以及5月開始進行每月950億美元縮表動作。Fed鷹派言論已發揮至極致且達成美元強勢的目的。除十年期公債殖利率持續揚升不利科技成長股外，升息縮表的利空應已充分反應。
至於中國堅持疫情清零政策，使得昆山及蘇州地區解封有延後跡象，影響廠商出貨，預期將嚴重影響廠商4、5月營收，電子零組件短期仍將承受營收動能不佳的壓力，解封後，電子零組件將有短線慶祝行情現，然因營收不佳，預期漲勢難以延續。
雖然多項利空陰霾無法散去，但外資持有台股比例已降至40.87%，接近2020年疫情時最低點的40.43%，且外資賣超金額已把2009年以來的買超都賣光了，目前台股殖利率逾4%，本益比約為12.4倍，投資價值已浮現，科技股1Q財報佳，只是國際系統風險未除，資金不易進駐，只要烏俄戰事不惡化，則目前已在測底階段，估新一週（4/25-4/29）指數區間16800～17300點。