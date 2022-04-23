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夢多「確診症狀纏身」急快篩　無奈喊：人生最痛苦

▲夢多確診症狀纏身，快篩結果出爐。（圖／夢多臉書）
▲夢多確診症狀纏身，快篩結果出爐。（圖／夢多臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-23 18:40:00

日籍藝人夢多（大谷主水）來台演藝圈發展將近20年，是綜藝節目常客之外，在健身界也相當有名，曾參加超過10場運動賽事、更砸下600萬主辦健身大賽，不過正在備戰的他卻因身體不適，一度質疑自己確診，最後為了健康，只好忍痛棄賽。

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夢多明（24）日原本要參加「嘉義市111年市長盃全國健美錦標賽競賽」，但礙於第三劑疫苗的副作用太強，只好棄賽休息，他昨天就在臉書上分享分享症狀：「發燒、頭痛、喉嚨整個都腫起來，沒辦法吃東西，加上我不停的工作，整個身體都壞掉。」還開始懷疑自己是不是染疫，好在2次快篩後都沒事，形容現在整個狀態，幾乎是人生最痛苦的一個禮拜：「不能吃東西、整個身體很冷，晚上一直流汗睡不著，白天工作很沒力，從昨天晚上可以慢慢吃東西。」

▲夢多一度懷疑自己確診。（圖／夢多臉書）
▲夢多一度懷疑自己確診。（圖／夢多臉書）
原本85公斤的夢多，在沒有脫水的情況下，現在只剩下81公斤，僅管備賽已久，但仍決定暫時不上台：「我很想哭，我為了比賽準備了很久，雖然下禮拜還有2場，我只能盡力、好好表現。」最後向主辦單位致歉，強調明年會以更好的狀態，再次回歸舞台。

▲夢多體重驟降。（圖／夢多臉書）
▲夢多體重驟降。（圖／夢多臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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