夢多「確診症狀纏身」急快篩　無奈喊：人生最痛苦

日籍藝人夢多（大谷主水）來台演藝圈發展將近20年，是綜藝節目常客之外，在健身界也相當有名，曾參加超過10場運動賽事、更砸下600萬主辦健身大賽，不過正在備戰的他卻因身體不適，一度質疑自己確診，最後為了健康，只好忍痛棄賽。
夢多明（24）日原本要參加「嘉義市111年市長盃全國健美錦標賽競賽」，但礙於第三劑疫苗的副作用太強，只好棄賽休息，他昨天就在臉書上分享分享症狀：「發燒、頭痛、喉嚨整個都腫起來，沒辦法吃東西，加上我不停的工作，整個身體都壞掉。」還開始懷疑自己是不是染疫，好在2次快篩後都沒事，形容現在整個狀態，幾乎是人生最痛苦的一個禮拜：「不能吃東西、整個身體很冷，晚上一直流汗睡不著，白天工作很沒力，從昨天晚上可以慢慢吃東西。」
原本85公斤的夢多，在沒有脫水的情況下，現在只剩下81公斤，僅管備賽已久，但仍決定暫時不上台：「我很想哭，我為了比賽準備了很久，雖然下禮拜還有2場，我只能盡力、好好表現。」最後向主辦單位致歉，強調明年會以更好的狀態，再次回歸舞台。
※【NOWnews 今日新聞
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