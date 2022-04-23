愛河龍舟嘉年華回來了！競賽總獎金60萬邀各路好手來挑戰
因疫情停辦2年高雄愛河端午龍舟嘉年華，整裝再出發，22日舉行報名啟動記者會，宣告愛河端午龍舟正式起動。今年愛河端午龍舟為高市111年運動ｉ臺灣2.0計畫系列活動之一，預計在6月3-5日三天連假舉行，規劃龍舟拔河、傳統、競技龍舟直道競賽，預計吸引上千龍舟愛好者爭奪60萬總獎金。除了精彩的賽事，周邊活動也很有看頭，包括有大型親子劇團演出、環保文創市集以及SUP水域運動體驗等。
運動發展局長侯尊堯表示，停辦2年愛河端午龍舟希望今年可以如期舉行。今年龍舟主題為「高雄龍舟玩很大」，除了邀請綜藝節目團隊宣傳，透過團隊高知名度引起全國關注愛河龍舟，另外首度推出親子劇團演出，全新高雄運動史戲碼，希望大小市民朋友全家出動相揪到愛河看戲。
競賽部分，6月3日由緊張刺激的龍舟拔河賽揭幕，6月4至5日則是傳統、競技龍舟直道競速的重頭戲，全國隊伍一同在愛河水域爭奪高額獎金，不能到場觀賽的民眾，運發局在6月5日下午決賽提供網路直播服務；另外喜歡水上運動的市民朋友，也可參與5月28-29日、6月3日3天的龍舟及SUP體驗活動。
愛河龍舟競賽今年提供總競賽獎金60萬元，免費報名，自即日起至5月14日止一律採網路報名，相關資訊可上高雄市政府運動發展局、高雄市體育總會龍舟委員會網站查詢。