大S「二見鍾情」具俊曄好浪漫？資深女星提4關鍵讓人省思

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第一點：女人要有錢
大S做事果斷，兩次婚姻都是閃婚，包括徐媽都是後來才被告知，如果是一個女人，無權、沒辦法經濟獨立，她是靠媽族或是靠爸族，你認為她有辦法這樣來決定自己的人生嗎？恐怕就很難對不對，她必須聽從於很多人的看法跟意見，所以這件事本身，我們不管他是好的不好的，但是他提醒我們很重要的議題就是，我們一定要經濟獨立，不管我們可不可以找到好的男人，有很好的婚姻，但是女人要有錢，這個真的是非常重要。
第二點：二見鍾情通常會有很兩極的發展
「它」不是終於讓妳找到真愛終老一生，就是完全相反的，它可能讓妳進入誤愛，然後最後妳受傷更深。因為當我們再遇到舊情人，可能那個曾經的溫暖，曾經的愛戀，那個美好的記憶再度被喚起的時候，我們女人就會很容易覺得，『對，就是他』，就還是舊愛最好、最理解我，所以很可能就一頭栽進去，那麼它還是有危機的，我就舉例一個事件，演藝圈有一位大姐大，她一直以來真的是福報很深，她經過幾十年歲月到現在還是很美麗，她曾說在初戀時的男朋友，當時大家都年輕，男生愛玩，女生覺得我這麼年輕賺錢比較重要，所以他們雖然相愛，初戀對女生來說難忘，可是他們最後還是分開，同樣經過幾十年再重逢，包括我跟他身邊好友，都認為她也許真的找到真愛，結果沒想到經過歲月考驗，才發現二見鍾情的愛讓她傷痕累累。她曾說對方太貪、吃人夠夠，寧可相信世上有鬼，也不願相信男人的那張嘴，這段二見鍾情真的對她造成很深的傷害，所以二見鍾情的愛，真的要非常小心。
第三點：破口的情網要先補牢，才能夠網住下一段真愛
通常女人受傷、離婚了，往往都覺得很需要被安慰、被支持，需要有一份溫暖，這時候我會勸這樣的女性要冷靜一段時間，因為在婚姻的過程，不管是誰是誰非，總有一個是比較離譜多一點的，可是我們應該要把這一段感情，到底我什麼地方迷失了，我應該要調整做法，我們應該讓這段感情成為我們的老師，先冷靜下來，找出自己的問題，婚姻過程是不是丟掉了自己，應該重新把自己整理好，這時候我們再迎接新的感情。什麼樣的能量，就會結緣到什麼樣相同頻率的人事物，所以當我們正在傷痕累累，如果這時候有人對我們獻殷勤、安慰，女人又一頭栽進去，這時候是有危機的。當然這是一個通則，不能說是百分之百，但可以做參考。
第四點：得不到父母祝福的婚姻，通常都會加倍辛苦
也許你會覺得自己成人了，法律規定20歲以上，我就可以自己做主沒錯，但我們想斷開父母祝福，父母身後還有他的父母，外公外婆後面又有更多無止盡列祖列宗，一旦我們斷開跟父母的連結，等於我們失去很龐大的靠山、我們的歷代祖先給我們的祝福，別忘了這些祖先們，他們有的人很有錢，有能力跟智慧，當我們沒得到父母祝福的婚姻，哪怕後來修成正果，往往爸媽最後都是會讓孩子贏的，可是這過程就會加倍的辛苦。
周思潔最後提到，因時代不同，沒有任何事情是百分之百的對與錯，「雖然我沒跟大S合作過，但我們不難從相由心生來看一個人，大S真的是面貌姣好之外，也能感覺得到，她其實是一個滿好的人」、「雖然她要面對的事情，或許還有一點挑戰，不過大家還是衷心祝福她，這一次是找到了真愛」。