熱狗澄清禿頭疑雲！15歲國中嫩照曝光　粉絲打趣要珍藏

饒舌歌手熱狗新專輯大走「中二」風格，專輯名稱以自己名字「姚中仁」為靈感取了個KUSO名「姚中二」，自稱憤世忌俗老男孩回來了，還把國中畢業紀念冊的大頭照拿來當專輯封面，上面還塗鴉畫上大量的捲毛頭髮及蓄鬍，KUSO到最高點，他開玩笑說：「封面長這樣，不是我在說，這一臉就是滯銷賣不出去的樣子！」





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▲熱狗認為新專輯是22年來最滿意的作品。（圖／本色音樂提供）

▲熱狗新歌〈阿姨〉以超級中二的歌詞，高調向阿姨示愛。（圖／本色音樂提供）

熱狗新歌〈阿姨〉以超級「中二」歌詞，高調向阿姨示愛獲許多歌迷熱烈迴響，MV出現「空幹」畫面一度被YouTube列為限制級,，正因為MV一推出話題滿滿，熱狗索性公布新專輯封面，不改幽默本性的他竟把國中畢業照拿來塗鴉當封面，讓歌迷不僅大讚「狗哥回春」，更直笑說「必須要珍藏！」談及會拿國中畢業照當封面的原因，熱狗表示：「其實就是翻玩自己的名字的概念，我的本名姚中仁印在畢業紀念冊上，再把它翻出來看加以運用，可以加深這個創意！」





有趣的是，熱狗在照片上惡搞，畫上許多捲捲頭髮及鬍渣，讓網友開玩笑說：「是否狗哥在懷念有頭毛的時候？！」對此熱狗特別強調：「我真的沒有禿頭！」先前因為戴帽子陷入禿頭疑雲，他為了自清特別自拍影片記錄跑去家庭理髮剪髮的過程，笑說：「我真的沒有禿頭，只是兩邊髮線比較高，可是實際上不是禿頭，我小時候就是這樣！」好笑的是，理髮阿姨還幫他說話：「目前還好！」





▲熱狗故意在國中畢業照惡搞塗鴉，當作新專輯封面。（圖／本色音樂提供）

▲熱狗國中畢業照曝光，以前頭髮茂密。（圖／本色音樂提供）

談及這張新專輯《姚中二》，熱狗自豪表示「這是我出道22年音樂生涯中最滿意的一張作品！」坦言寫歌是出了名的慢及懶散，在製作這張專輯時找回過去創作的熱情，「我之前是那種要開天窗才趕快交作業的人，但這張專輯完全不一樣！因為該死的疫情加上隔離工作模式及量減少的關係，讓我多了思考及寫歌時間，過程中彷彿抓到了訣竅和感覺，於是我又重新愛上創作給我的那種孤傲和成就感，這是一種非常簡單的快樂和感動，我已經不知道多久沒有這種感覺了，但現在我有，而且持續在進行中。」熱狗更不諱言：「因為這張專輯讓我再次找到自己，彷彿夢回青少年時候剛喜歡上HipHop音樂和文化的樣子。」似乎也呼應這張專輯以國中畢業照來當封面，熱狗從裡到外都「回春」了！



