《飢餓》女神峮峮晉升投手！揪豆花妹開球香爆球場

中視綜藝節目《飢餓遊戲》上週推出春酒特輯引發網友熱議，製作單位又有新招，把錄影場景搬到球場。《飢餓》主持群一行人21日到台中洲際棒球場錄影，剛好是中信兄弟的主場，班底主持人峮峮也是該球隊啦啦隊員，有主場優勢的她首度和「豆花妹」蔡黃汝一同擔任開球嘉賓，峮峮擔任開球投手、豆花妹擔任打者，兩位女主持香爆球場。





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主持群也提前預告，該集也會有球員一起參與，難得在球場進行闖關，孫協志先是要球員專心打球，但話中有話：「千萬不要往一壘的啦啦隊區看。」王仁甫則補上一句：「對，會看到髒東西。」錄影當天有許多球迷捕捉主持群在場外闖關的搞笑畫面，讓粉絲相當期待，該集預計5月就會播出。





▲《飢餓遊戲》闖關讓來賓叫苦連天，王仁甫（左起）、峮峮、蔡黃汝、郭芝吟、孫協志、李懿、況明潔、許孟哲、林昀希 。（圖／中視提供）

本週日節目中則有藝人況明潔、林昀希、郭芝吟、李懿等，林昀希是第一次上節目挑戰，前陣子她也參加運動實競綜藝，原以為體力沒問題，沒想到還是嘗到震撼彈：「我不是才剛從運動會畢業嗎？怎麼會這麼累？」進行大獵殺時，就連被封為女戰將的「芝芝」郭芝吟也累到受不了：「現在是另一個運動會嗎？這是我今年流最多汗的一天。」只要獲勝就有機會獲得9,000元獎金，藝人都拼了命追逐，孫協志看了都說：「我們這節目常常就是這樣，開場時人模人樣，但結束的時候就是很狼狽。」





製作單位擅長「餓」整飢民，關卡總是刁鑽又困難，有一關遊戲竟讓王仁甫直接在節目中飆髒話。原來王仁甫揹著籃子蹲馬步，由豆花妹和峮峮進行答題，若沒有在時限內想出「米部首的字」，就必須在王仁甫的籃子中加一袋米，只見米一袋又一袋的加，王仁甫已負重快10公斤，他表情扭曲、不停哀號：「你們兩個怎麼這麼遜！」隊友面臨崩潰兩人還是想不出來，王仁甫雙腳顫抖地無奈氣喊：「糙！糙！」雖然是在提示答案，但聽起來卻像在飆國罵，孫協志趕緊提醒：「別罵髒話！」 爆笑內容就在本週日(4/24)晚間8點中視《飢餓遊戲》播出。



