拿坡里「1公斤腿排桶」269元！賣到來不及炸：開箱傻眼了

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「1公斤腿排桶」部位都是使用帶骨的腿排，開箱後突然有種既視感，這不就是去年7月爆紅的「重量級腿排桶」嗎？拿坡里炸雞過去曾推出兩種規格，12塊腿排桶188元、18塊腿排桶279元，由於攤下來1塊炸雞才15元，立刻被民眾買爆，但也隨即被罵爆，因為買回家才發現炸雞小到像「對半切」，被網友狂酸應正名為「拿坡里鹹酥雞」。
顯然這次換個說法再出發，從「18塊重量級腿排桶」279元，變成「1公斤腿排桶」269元，還便宜了10塊錢。雖然噱頭不如上回誘人，還是吸引為數不少的民眾，根據記者目測，台北市農安店在下午5時已經狂賣到來不及炸，架上擺滿預訂外帶的炸雞桶，門市訂餐電話狂響，整整15分鐘都沒停過，如果想要現場點餐的客人，必須等兩個小時才能出餐。
實際購入的「1公斤腿排桶」，整桶重量超過1公斤沒問題，將桶內腿排全數取出，共有17塊腿排，最大塊約9公分、重70g，最小塊約6公分、重45g，但如果和原味炸雞（2塊98元）擺在一起，就會覺得腿排尺寸很迷你，幾乎只有原味炸雞的一半大小。
腿排裹粉也明顯比較厚，若扣掉帶骨部位及厚麵皮，其實一塊腿排實際吃到的雞肉量並不多，但慶幸的是麵皮炸得很酥脆、調味也入味，對於很愛吃炸麵皮的人來說，這桶吃起來絕對很爽很罪惡，每塊炸雞都有又厚又脆的麵皮，真的很過癮，只是缺點就是很容易膩，才吃兩三塊就有些吃不下去。
肉質表現還是有達連鎖炸雞店的基本水準，即使麵皮再厚，底下的雞肉吃起來還算嫩，絲毫不會乾澀難咬，撕開雞肉也能看到Juicy感。不過腿排桶只有推出辣味，小孩怕吃辣就無法分食。
以一般食量來說，「1公斤腿排桶」兩個人肯定吃不完，甚至最多可4個人一起分享，算下來一個人不到70元，作為派對食物絕對划算，是吃粗飽的絕佳選項之一，但若以炸雞高標來檢視，恐怕會失望，端看個人選擇重質還是重量。