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拿坡里「1公斤腿排桶」269元！賣到來不及炸：開箱傻眼了

▲拿坡里炸雞推出「1公斤腿排桶」，5月30日前特價269元，一開賣就吸引民眾搶訂。實際和業者宣傳照相比，並沒有整桶滿出來，但整桶重量確實有達1公斤。（圖／記者黃韻文攝）
▲拿坡里炸雞推出「1公斤腿排桶」，5月30日前特價269元，一開賣就吸引民眾搶訂。實際和業者宣傳照相比，並沒有整桶滿出來，但整桶重量確實有達1公斤。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-24 00:20:072022-04-24 00:26:24

拿坡里過去被稱為「被披薩耽誤的炸雞店」，經過20年終於開了「拿坡里炸雞店」，不賣披薩、只賣炸物。拿坡里炸雞日前宣布開賣「1公斤腿排桶」，整桶吃爆只要269元，讓肉肉控眼睛為之一亮，到底值不值得買，《NOWnews今日新聞》開箱給你看。

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拿坡里炸雞限時推出「1公斤腿排桶」，5月30日前特價269元，花不到三百元就能炸雞吃到吐，立刻吸引愛吃肉的民眾。記者實際購買開箱，將整桶腿排放上電子秤，比業者標榜的1公斤還重，足足有1.1公斤，不過只裝滿四分之三桶，並不像產品DM是整桶滿出來。

▲將「1公斤腿排桶」放上電子秤，實際重量1100公克，比業者主打1公斤還重。（圖／記者黃韻文攝）
▲將「1公斤腿排桶」放上電子秤，實際重量1100公克，比業者主打1公斤還重。（圖／記者黃韻文攝）
「1公斤腿排桶」部位都是使用帶骨的腿排，開箱後突然有種既視感，這不就是去年7月爆紅的「重量級腿排桶」嗎？拿坡里炸雞過去曾推出兩種規格，12塊腿排桶188元、18塊腿排桶279元，由於攤下來1塊炸雞才15元，立刻被民眾買爆，但也隨即被罵爆，因為買回家才發現炸雞小到像「對半切」，被網友狂酸應正名為「拿坡里鹹酥雞」。

顯然這次換個說法再出發，從「18塊重量級腿排桶」279元，變成「1公斤腿排桶」269元，還便宜了10塊錢。雖然噱頭不如上回誘人，還是吸引為數不少的民眾，根據記者目測，台北市農安店在下午5時已經狂賣到來不及炸，架上擺滿預訂外帶的炸雞桶，門市訂餐電話狂響，整整15分鐘都沒停過，如果想要現場點餐的客人，必須等兩個小時才能出餐。

▲台北市農安店下午5時已經擺滿預訂外帶的炸雞桶，門市訂餐電話從沒停過，當場點餐至少要等上兩小時。（圖／記者黃韻文攝）
▲台北市農安店下午5時已經擺滿預訂外帶的炸雞桶，門市訂餐電話從沒停過，當場點餐至少要等上兩小時。（圖／記者黃韻文攝）
實際購入的「1公斤腿排桶」，整桶重量超過1公斤沒問題，將桶內腿排全數取出，共有17塊腿排，最大塊約9公分、重70g，最小塊約6公分、重45g，但如果和原味炸雞（2塊98元）擺在一起，就會覺得腿排尺寸很迷你，幾乎只有原味炸雞的一半大小。

▲「1公斤腿排桶」總重超過1公斤，這次購得的腿排桶共有17塊腿排。（圖／記者黃韻文攝）
▲「1公斤腿排桶」總重超過1公斤，這次購得的腿排桶共有17塊腿排，最大塊約9公分、最小塊約6公分。（圖／記者黃韻文攝）
▲將上方腿排與下方原味炸雞（2塊98元）擺在一起，就能明顯看出大小差異，一塊腿排的肉量約咬兩三口就沒了。（圖／記者黃韻文攝）
▲將上方腿排與下方原味炸雞（2塊98元）擺在一起，就能明顯看出大小差異，一塊腿排的肉量約咬兩三口就沒了。（圖／記者黃韻文攝）
腿排裹粉也明顯比較厚，若扣掉帶骨部位及厚麵皮，其實一塊腿排實際吃到的雞肉量並不多，但慶幸的是麵皮炸得很酥脆、調味也入味，對於很愛吃炸麵皮的人來說，這桶吃起來絕對很爽很罪惡，每塊炸雞都有又厚又脆的麵皮，真的很過癮，只是缺點就是很容易膩，才吃兩三塊就有些吃不下去。

▲腿排的麵皮非常厚，每塊腿排邊角吃起來都像餅乾一樣脆。（圖／記者黃韻文攝）
▲腿排的麵皮非常厚，每塊腿排邊角吃起來都像餅乾一樣脆。（圖／記者黃韻文攝）
肉質表現還是有達連鎖炸雞店的基本水準，即使麵皮再厚，底下的雞肉吃起來還算嫩，絲毫不會乾澀難咬，撕開雞肉也能看到Juicy感。不過腿排桶只有推出辣味，小孩怕吃辣就無法分食。

▲如果用炸雞高標來看，恐怕會失望，但如果是吃粗飽，平均單塊腿排才15元，麵皮酥脆、雞肉也不乾澀，飽餐一頓不用花太多錢。（圖／記者黃韻文攝）
▲以平均單塊腿排約15元來看，麵皮酥脆、雞肉也不乾澀，不期不待就沒有傷害。（圖／記者黃韻文攝）
以一般食量來說，「1公斤腿排桶」兩個人肯定吃不完，甚至最多可4個人一起分享，算下來一個人不到70元，作為派對食物絕對划算，是吃粗飽的絕佳選項之一，但若以炸雞高標來檢視，恐怕會失望，端看個人選擇重質還是重量。

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