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午後防雷雨！今高溫上看32度　未來一週「這天」變天

▲氣象局表示，今（24）日西半部高溫上看32度、東半部也將來到30度。（圖／NOWnews資料照）
▲氣象局表示，今（24）日西半部高溫上看32度、東半部也將來到30度。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-04-24 06:55:32

中央氣象局表示，今（24）日各地多雲到晴，東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，清晨西半部沿海地區有零星短暫陣雨。

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氣象局指出，今日吹偏南風到西南風，夜晚至清晨因海陸風輻合作用，西半部沿海地區有零星飄雨的機會，白天開始西半部地區大多可以見到陽光，東北部則是雲量較多，不過中午過後仍要留意在中部以北地區及東北部、南部山區的雷陣雨，並且容易出現短延時強降雨，東部、東南部地區整天不定時有局部性陣雨或雷雨，建議大家帶傘以備不時之需

溫度方面，氣象局表示，西半部高溫都可以來到31、32度左右，東半部約29、30度上下，各地感受較為悶熱。西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今日凌晨已針對金門、馬祖及西半部地區發布濃霧特報，已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局說，下周三（27日）將受鋒面及冷空氣影響，東北風增強水氣增多、溫度明顯下降，不過隔天（28日）白天起氣溫就將回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨。（編輯：林莞茜）

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