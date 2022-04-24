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找到了！日觀光船疑撞礁岩沉沒　已尋獲7人、19人仍失蹤

▲日本北海道觀光船失聯，26人中已尋獲7人。（圖／取自知船遊覽船官網）
▲日本北海道觀光船失聯，26人中已尋獲7人。（圖／取自知船遊覽船官網）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-24 09:38:062022-04-24 09:56:23

日本北海道一艘載有26人的觀光船23日下午航行至知床半島附近海域時，發生意外下沉事故，雖然當時立即呼救，但當救難隊趕到時船員、乘客全數失聯。根據目前搜救進度，24日清晨獲救的4人之後，又再度找到3人，但仍有19人下落不明，海上保安廳以及自衛隊持續進行搜救。

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綜合日媒報導，失事的船隻隸屬於知床遊船公司旗下的「KAZU1」號，船上除了船長、甲板船員外，另外還有22名成人乘客、2名未成年兒童乘客，共計26人。「KAZU1」號23日下午13點15分時，航行經知床半島西側的「喀什尼瀑布」（カシュニの滝）附近海域時，突然發出「船要沉了」的訊息，海上保安廳在接獲訊息後，急忙派員救助。

海上保安廳指出，在接獲訊息時，「KAZU1」號表示目前船頭部分進水，正在下沉，而整體船隻傾斜約30度左右。雖然船上所有人員都有穿著救生衣，但是救難隊趕往搜救時，一直都沒有找到失事的船隻與乘客。

雖然已經邁入春季，但北海道氣溫仍低，當時海水溫度只2至3℃左右。考量到低水溫情況下體溫會急速下降，再加上海上惡劣難以搜救，海上保安廳於23日晚間請求自衛隊協助救援。航空自衛隊的第2航空團派遣一架千歲救難隊的U125救難搜索機投入搜救。

經過海上保安廳以及自衛隊徹夜搜救，於日本時間24日清晨5時45分（台灣時間6時45分）左右，陸續在知床岬前方以及岩石區域找到4人，4人都已獲救，但是意識不清。上午10時（台灣時間9時）左右，海上保安廳又發現3人，正在搶救當中，目前共計找到7人，仍有19人下落不明。

原訂至24日為止都會在熊本市進行視察的日本首相岸田文雄，在得知北海道觀光船失聯一事後，隨即變更行程，搭乘自衛隊直升機返回東京的首相官邸，聽取搜救報告。國土交通省23日也臨時召開特定災害對策本部會議，日本國土交通大臣齋藤鐵夫也在24日派出相關幹部前往當地設置災害應變中心。

▲北海道知床半島被列為世界遺產。（圖／美聯社／達志影像）
▲北海道知床半島被列為世界遺產。（圖／美聯社／達志影像）
根據知床遊覽船官網資訊，「KAZU1」號是一艘小型觀光船，可以搭載65人。該遊覽船23日上午10時左右從北海道斜里町宇登呂的港口出港，行程包含遊覽登記為世界遺產的知床半島斷崖的瀑布、熊、鷲等野生動物，並預定在下午1時返抵出發港口，沒想到卻遭遇意外。

因案發地點喀什尼瀑布是一座流向大海的瀑布，附近並沒有公路可以抵達，過去也都是搭船瀏覽美景，但在瀑布附近有許多暗礁。有報導指出，在去年5月時曾發生船隻撞擊浮游物，造成3名乘客受傷，另外在去年6月也有發生類似船隻觸礁的意外。就有專家學者推測，這次「KAZU1」號很有可能也是因為觸礁而導致沉船。

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