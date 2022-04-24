玫瑰斑、酒糟肌 換季保養攻略

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玫瑰斑的常見誘發因子根據臨床的統計資料顯示，玫瑰斑（酒糟）好發的族群年齡介於30 ∼ 60歲間的成人，皮膚白皙者更容易好發。施百潤醫師說明，誘發玫瑰斑的原因其實非常多，常見的包含遺傳、免疫系統、血管異常活躍、紫外線照射、不當的保養與飲食習慣、蠕形蟎蟲異常增生、情緒壓力等，大多數的人是後天誘發造成的，僅有少數約10% 是跟體質有關係。因此，絕大多數的玫瑰斑是可以透過藥物及日常的照護方式獲得改善。
玫瑰斑四大類型 施百潤醫師解釋，很多人都聽過玫瑰斑和酒糟，這類的慢性皮膚疾病又可分成四種類型，分別為紅斑血管擴張型、丘疹膿皰型、鼻瘤型、眼睛型，有些患者只會有單一類型的症狀，而有些人則會同時混合不同類型的症狀。
1.紅斑血管擴張型：屬於玫瑰斑最基本的類型，特徵為突然泛紅且持續，合併血管擴張，患部會覺得比周遭肌膚溫熱。最常見會在鼻子、臉頰、前額、下巴出現蝴蝶斑。治療重點會在消除擴張或增生的血管。治療建議：口服外用藥、外用A酸、脈衝光、二極體雷射等，避免過熱環境。
2.丘疹膿皰型：好發於臉部的中軸線，症狀就像青春痘的紅丘疹、膿皰，不過沒有黑頭或白頭粉刺。有時候會伴隨灼熱或刺痛感。因部分特徵與痘痘相似，容易被民眾誤判，使用錯誤的保養方式，甚至延誤就醫治療的時間，導致狀況惡化。治療建議：抗生素、口服或外用A酸、藍光照光機等。
3.鼻瘤型：多好發於男性，在鼻子周邊增生組織出現紅腫、球狀的異常隆起導致蒜頭鼻。治療重點在緩解發炎狀態，改善異常增生的紅腫或球狀凸起。治療建議：初期可使用口服A酸，嚴重者可打磨皮雷射，或是外科手術改善外觀。
4.眼睛型：少數患者的眼睛周圍會有灼熱、乾澀、發癢、視力模糊、流淚，初期的表現為結膜炎，若沒及時治療，恐會演變成角膜炎。治療重點在緩解眼睛的刺癢、異物感或灼熱感。治療建議：外用或口服抗生素、局部溫敷。必要時可尋求眼科醫師的診療。
玫瑰斑的治療方式 玫瑰斑的治療會需要長期抗戰，並不會只有單次或單一的療法，其治療的目標為避免惡化、控制發炎，降低反覆復發的機率，目前在臨床上的治療，會是以藥物為主，雷射療程為輔，藉由兩者的搭配達到最佳的療效。施百潤醫師表示，口服藥物如四環黴素、血管收縮劑等，也有外用藥膏，不論口服或外用，主要的用途都是幫助快速緩解發紅症狀，改善組織增生。雷射部分如染料雷射、二極體雷射，能促使微血管收縮，幫助消除臉部泛紅，或是照射藍光照光機、皮秒雷射，都是近年熱門改善玫瑰斑引起的泛紅問題療程選擇。近年來發現，有不少比例的玫瑰斑是由於臉上寄生蟲「蠕形蟎蟲」過度增生所引起，施百潤醫師建議做蠕形蟎蟲檢查，如果確認有異常增生的問題，可以使用含有Ivermectin成分的殺蟲藥膏，減少蠕形蟎蟲數量，同時又能改善玫瑰斑的症狀。
玫瑰斑、酒糟肌保養4對策 玫瑰斑保養對策1－溫和清潔POINT1.不過度清潔
過度的清潔、去角質，會造成臉部角質受損，加重玫瑰斑。日常保養應避免清潔頻率太高，一天不宜超過2次，或是使用清潔力太強的產品，特別是磨砂去角質。洗臉時的水溫也不能過熱或過冷，建議比體溫稍低的微冷水最佳，盡量以拍洗的方式，洗臉後也不要用毛巾大力擦臉，可以稍微輕壓吸乾水份，再接著後續的保養品。
POINT2.減少化妝頻率
多數的彩妝品成分複雜、含油量高，有些更是主打超防水抗汗，相對的在卸妝時需要更花心力，清潔的過程會加重肌膚的負擔。建議玫瑰斑患者盡量減少上妝，尤其是濃妝。挑選的清潔產品最好為弱酸性、無皂鹼、無色素、無精油配方，以溫和型介面活性劑為佳，洗完後肌膚應不乾澀。
玫瑰斑保養對策2－保濕修護POINT1.選用單純配方
玫瑰斑的患者，在挑選保養品時應盡量以配方單純、刺激性低的為主，避免使用酒精成份比例高的收斂水、酸類保養品如水楊酸、杏仁酸。透過正確的保養方式，慢慢調整皮脂膜，重建健康的肌膚角質層。如果對於手邊使用的保養品有疑慮，也可以將保養品直接帶至診所，請專業皮膚科醫師幫忙檢視。
POINT2.注重保濕鎖水
因玫瑰斑本身的屏障已經受損，其鎖水的能力自然不佳，因此日常保養更要特別重視保濕，注入肌膚所需的養分，調理屏障機能，提高抵禦外界刺激的能力。可以挑選具有退紅、舒緩鎮定，或是含有修復成分的低敏產品，舒緩發炎反應。
玫瑰斑保養對策3－著重防曬POINT1.減少日曬
紫外線不僅會造成肌膚老化，高溫也會使得玫瑰斑惡化。白天外出時應做好防曬工作，可以透過撐傘、戴帽子的物理防曬方式，盡量避免在正中午外出，減少直接曝曬在陽光下的時間。
POINT2.局部測試
玫瑰斑患者建議挑選清爽劑型的防曬產品為佳，盡量物理性、無香味、無色料、成分單純，若是初次使用該產品，建議先局部測試，觀察是否在一天內會出現紅腫刺癢的情形，若沒有的話再全臉使用。
玫瑰斑保養對策4－生活習慣POINT1作息正常
壓力、睡眠不足都容易導致賀爾蒙紊亂，皮膚的血管也會受到刺激，建議玫瑰斑患者應維持充足的睡眠，並適當的排解壓力放鬆，都有助於減少玫瑰斑反覆發作。
POINT2.避免高溫場所
溫度的變化對玫瑰斑患者是辛苦的，這也是為什麼在炎夏玫瑰斑狀況容易復發，在悶熱的氣候，或是使用熱水洗臉、到高溫場所，像是泡溫泉、蒸臉、烤箱這些行為，都可能引發皮膚炎反覆發作。特別一提的是，疫情期間因為長時間戴口罩，悶熱的濕氣也會誘發玫瑰斑發作，建議適當的到空曠處拿下口罩稍微透透氣，避免長時間讓肌膚處於悶熱的狀態。
POINT3.清淡飲食
抽菸、喝酒、辛辣炸等刺激性食物，都會誘使玫瑰斑復發，建議日常飲食盡量清淡，避免食用熱的濃茶、咖啡等熱飲。
▲皮膚科醫師施百潤醫師
（文章授權提供／醫美時尚）
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53493
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