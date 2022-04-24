凌濤空陸齊發！街頭演講衝破千場　聲量直逼「鄉民女神」

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至於黨內合作部分，目前進入最後黃金周，選情相當緊繃，立法委員萬美玲繼前日為凌濤錄製語音拜票，黃金週末再度前往南門市場為凌濤站台掃街，強力訴求「讓凌濤跟萬美玲一起為市民打拼」。
凌濤表示，雖然自己是參選新人，但長期參與公共政策研擬與討論，本次祭出「市長級助選團」，有台南市長候選人謝龍介，以及立委萬美玲、蔣萬安出手拉抬，是因為大家都認為桃園充滿發展潛力，未來要以更高的標準來為市民服務。
萬美玲接受《NOWnews今日新聞》訪問時分析，桃園目前檯面上沒有全面性戰力的候選人，空戰強的沒陸戰基礎，陸戰具優勢的人缺乏空軍力道，北區領先的卻在南區落後；而面對民進黨執政優下壓力，國民黨最需要的是團結，並在關鍵時刻提名最強、最有戰力的候選人，但她認為提名作業不宜拖太晚，無論最終花落誰家，都需要時間經營及整合。
至於近日幫朱立倫子弟兵凌濤掃街，頗有母雞之姿，萬美玲表示，每個「前輩」都不應排斥當作母雞，任何人請託她都會願意幫忙，也希望國民黨有更多、更有力量的母雞，母雞越強，黨內的小雞才會更加茁壯。
萬美玲表示，她近日在桃園跑行程，聽到的都是在地市民對凌濤的認真踏實高度肯定，大家看到凌濤在路口一場接一場的短講、闡述理念，桃園女婿的「骨力」好口碑已經在基層開始發酵。
萬美玲指出，桃園市已經到了轉型升級的臨界點，凌濤之前曾在直轄市政府歷練，後來又赴美求學研讀公共政策，了解市政又有國際觀，她想為桃園留住人才，未來和凌濤攜手為市民打拼，桃園的發展才能繼往開來。