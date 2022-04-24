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凌濤空陸齊發！街頭演講衝破千場　聲量直逼「鄉民女神」

▲朱立倫嫡系子弟兵凌濤近日頻打防疫議題，網路聲量衝高，目前路口演講也累積超過千場。（圖／翻攝自臉書）
▲朱立倫嫡系子弟兵凌濤近日頻打防疫議題，網路聲量衝高，目前路口演講也累積超過千場。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-24 13:16:392022-04-24 13:19:04

桃園區市議員選舉選情激烈，各黨新人選將受到矚目，根據網路數據分析顯示，國民黨桃園市議員擬參選人凌濤、民進黨桃園市議員擬參選人黃瓊慧、基進黨桃園市議員擬參選人藍士博，在網路聲量上分別佔領網路聲量前三名。然而藍士博僅約2%與前面梯隊有落差。

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國民黨桃園市議員擬參選人凌濤在宣布參選後，檢驗防疫政策、桃園美福大火等議題獲得大量網路聲量，除了聲量緊追「鄉民女神」黃瓊慧，凌濤也勤跑在地，路口演講已累積上千場，不過，初選時的爆發力是否能延續至大選，是未來值得觀察的指標。同時，黃瓊慧也因為疫情、隔離乾麵開箱文，獲高聲量。

至於黨內合作部分，目前進入最後黃金周，選情相當緊繃，立法委員萬美玲繼前日為凌濤錄製語音拜票，黃金週末再度前往南門市場為凌濤站台掃街，強力訴求「讓凌濤跟萬美玲一起為市民打拼」。

凌濤表示，雖然自己是參選新人，但長期參與公共政策研擬與討論，本次祭出「市長級助選團」，有台南市長候選人謝龍介，以及立委萬美玲、蔣萬安出手拉抬，是因為大家都認為桃園充滿發展潛力，未來要以更高的標準來為市民服務。

萬美玲接受《NOWnews今日新聞》訪問時分析，桃園目前檯面上沒有全面性戰力的候選人，空戰強的沒陸戰基礎，陸戰具優勢的人缺乏空軍力道，北區領先的卻在南區落後；而面對民進黨執政優下壓力，國民黨最需要的是團結，並在關鍵時刻提名最強、最有戰力的候選人，但她認為提名作業不宜拖太晚，無論最終花落誰家，都需要時間經營及整合。

至於近日幫朱立倫子弟兵凌濤掃街，頗有母雞之姿，萬美玲表示，每個「前輩」都不應排斥當作母雞，任何人請託她都會願意幫忙，也希望國民黨有更多、更有力量的母雞，母雞越強，黨內的小雞才會更加茁壯。

萬美玲表示，她近日在桃園跑行程，聽到的都是在地市民對凌濤的認真踏實高度肯定，大家看到凌濤在路口一場接一場的短講、闡述理念，桃園女婿的「骨力」好口碑已經在基層開始發酵。

萬美玲指出，桃園市已經到了轉型升級的臨界點，凌濤之前曾在直轄市政府歷練，後來又赴美求學研讀公共政策，了解市政又有國際觀，她想為桃園留住人才，未來和凌濤攜手為市民打拼，桃園的發展才能繼往開來。

▲黃瓊慧希望站到第一線，用最真實的行動力，讓一路走來都很支持她的朋友看到她「不是只在網路上講講，而是真的站出來，讓這塊土地變得更好。」（圖／記者李春台攝）
▲民進黨桃園市議員擬參選人黃瓊慧被稱為鄉民女神。（圖／記者李春台攝）

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