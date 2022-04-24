拍板！外長公館當官邸需翻修 尹錫悅上任將暫從自宅通勤
韓國總統當選人尹錫悅將於5月10日正式就職，他在當選後就表示，總統辦公室將會從青瓦台遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓。近期尹錫悅又相中首爾市龍山區漢南洞的外長公館做為總統官邸，有消息人士透露，因為總統官邸因翻修工程，尹錫悅就職後有1個月的時間必須直接從自宅前往總統府上班。
根據《韓聯社》報導，根據與尹錫悅有關的消息人士透露，尹錫悅已經拍板定案，要將位於漢南洞的外長公館做為總統官邸。但公館將從5月10日起開始進行翻修，預計會耗時約1個月，在這期間尹錫悅要每天從瑞草洞的自宅前往龍山區的新總統府上班。
報導指出，由於尹錫悅上下班時需要警車車隊護送，若與市民上下班時間的尖峰時刻重疊，恐會造成一定程度的交通混亂。消息人士指出，尹錫悅上下班主要路線為盤浦大橋，此橋是連結龍山區與瑞草區的主要幹道，具體路線將結合交通情況而變化。
據悉，當初尹錫悅原先考慮要將平時閒置的陸軍參謀總長公館做為官邸，但是該設施已經是屋齡47年的老舊建築，只要下雨就會漏水，即便現在開始進行翻修，也需要花上4至5個月的時間，因此最終才會選擇使用外長公館作為首相官邸。
外長公館佔地約達1萬4710平方公尺，足足有2個足球場的大小，也是位於漢南洞的公館當中面積最大，且距離預定搬遷至國防部新大樓的新總統辦公室僅5分鐘的車程。