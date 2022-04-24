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拍板！外長公館當官邸需翻修　尹錫悅上任將暫從自宅通勤

▲由於外長公館轉為官邸使用必須翻修1個月，屆時尹錫悅有1個月時間要每天從自宅去總統府上班。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於外長公館轉為官邸使用必須翻修1個月，屆時尹錫悅有1個月時間要每天從自宅去總統府上班。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-24 13:58:25

韓國總統當選人尹錫悅將於5月10日正式就職，他在當選後就表示，總統辦公室將會從青瓦台遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓。近期尹錫悅又相中首爾市龍山區漢南洞的外長公館做為總統官邸，有消息人士透露，因為總統官邸因翻修工程，尹錫悅就職後有1個月的時間必須直接從自宅前往總統府上班。

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根據《韓聯社》報導，根據與尹錫悅有關的消息人士透露，尹錫悅已經拍板定案，要將位於漢南洞的外長公館做為總統官邸。但公館將從5月10日起開始進行翻修，預計會耗時約1個月，在這期間尹錫悅要每天從瑞草洞的自宅前往龍山區的新總統府上班。

報導指出，由於尹錫悅上下班時需要警車車隊護送，若與市民上下班時間的尖峰時刻重疊，恐會造成一定程度的交通混亂。消息人士指出，尹錫悅上下班主要路線為盤浦大橋，此橋是連結龍山區與瑞草區的主要幹道，具體路線將結合交通情況而變化。

據悉，當初尹錫悅原先考慮要將平時閒置的陸軍參謀總長公館做為官邸，但是該設施已經是屋齡47年的老舊建築，只要下雨就會漏水，即便現在開始進行翻修，也需要花上4至5個月的時間，因此最終才會選擇使用外長公館作為首相官邸。

外長公館佔地約達1萬4710平方公尺，足足有2個足球場的大小，也是位於漢南洞的公館當中面積最大，且距離預定搬遷至國防部新大樓的新總統辦公室僅5分鐘的車程。

▲韓國準總統尹錫悅宣佈將遷址總統辦公室至首爾龍山區的國防部大樓。（圖／美聯社）
▲韓國準總統尹錫悅先前宣佈要將遷址總統辦公室至首爾龍山區的國防部大樓。（圖／美聯社）

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