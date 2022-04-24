不再競選台中市長！林佳龍感性告白原因、替蔡其昌打氣

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林佳龍說，這3年多的時間，很多人問他「為什麼不回台中選？」對於他的決定，各種正面的、負面的聲音他都聽見了。比如「從哪跌倒就從哪站起來」、「叫小賀就回台中選」、「你除了台中沒有別的地方了」、「台中需要你」、「台中都選不上了，還要選台北」等等。
林佳龍表示，今天徵召提名已經確定，自己也必須跟一路關心的台中朋友說明。決定不選台中的想法很單純，並不參雜任何政治算計，可惜所有的純粹，碰到政治就必須要參雜各種陰謀才顯得精彩。
林佳龍回憶，2005年，他從台北到台中參選，挑戰如日中天的時任市長胡志強。17年來，自己一直都是在台中跌了又起，起了又跌。十年磨一劍的故事，隨著2014年選上台中市長來到最高峰，也隨著2018年沒有連任，降到冰點。
林佳龍說，到現在，他仍常常想，假如2018年能連任，現在的自己或者現在的台中將會如何？但這世上沒有小叮噹的「如果電話亭」，生命只能線性前進。
林佳龍說，父母來自雲林，自己在台北出生、求學、成長、工作，跟台中的緣份始於選舉，回想起初次到台中承擔重任時的一無所有，到現在只能說，台中已給予自己太多，所交到的好朋友，那些曾經給我鼓勵打氣的陌生支持者，打從心底感謝你們的每一句「加油」。
林佳龍表示，時間過得很快，17年過去了，2005年競選台中市長敗給胡志強、2012年在台中當選立委，台中縣市合併後，終於在2014年擊敗可敬的對手胡志強，卻在2018年敗給新對手盧秀燕。這中間，自己也曾和蘇嘉全互相成全禮讓，彼此團結，攜手打過兩次台中市長選舉。
林佳龍表示，回顧他的台中選舉路，固然有起有落，但是自己把握治理台中的每一天，甚至在擔任交通部長期間，仍偏厚台中的交通建設。在市長任內，已經制定規劃通過縣市合併之後的台中市區域計劃，並且打好了大台中發展的奠基工程。
林佳龍說，他生命中的精華時間，獻給所摯愛的第二故鄉台中，自己無愧也無憾這些年的付出，因為台中人值得真心的對待，「台中既給了我機會，也豐富了我的生命」。
林佳龍表示，去年9月，他即跟台中地方大老及所有立委表明，將不會參選下屆市長。很高興民進黨在台中已經耕耘出一片天，這次台中市長選舉，蔡其昌、立委何欣純、前台中市交通局長王義川皆表態參選，這代表民進黨在台中人才輩出，也是民進黨努力有成，後繼有人。
因此，林佳龍說，自己不必一選再選，而應該將棒子往下傳遞，讓人才接力跑下去，這是不再競選的原因。「我是大台中合併後的第一任民進黨籍市長，我已承先啟後，也樂見有繼往開來之人，繼續為台中這座百年城市播撒希望種子」。
林佳龍說，能獲得諸多台中前輩與支持者的濃情厚愛，自己滿懷感謝。雖然不擅表達，但這麼多年的革命情感深藏心底。而今後，自己與台中將永遠彼此祝福，因為除了出生成長的台北，台中永遠是自己的家。
林佳龍表示，選舉是為了爭取為民服務的機會，台中地方派系政治仍有未盡之事，而唯有團結，並提出城市治理的遠景，才能繼續書寫關於希望的故事。何欣純跟王義川都是優秀之人，年輕有活力、有實力，江湖崢嶸，來日方長，上天自有最好的安排，而台中繼續前進，蔡其昌加油。