內幕／藍營新人陷「無頭」窘境　趙少康成最大空戰母雞

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該人士指出，多數新人硬湊出55萬參選登記費後，財務壓力日與俱增，綠營則以大量看板輾壓他們的曝光度，陷入「無頭」的窘境，黨中央根本沒給出具體協助，新人除了自助與互助之外，必須依賴戰鬥藍組織的助攻，趙少康在這樣的情況下，成為他們最大的空戰母雞。
該人士說，趙少康提供中國廣播公司廣告「青年勝選專案」，給予尋求幫助的擬參選人非常優惠的廣告價格，也開設網路青年節目，提供新人發表政見、評論時事的平台；另外，由趙少康小編經營的臉書粉絲專頁「康編碎碎念」作風也較黨中央大膽得多，時常大力批評民進黨政治人物，迷因、哏圖緊扣時事，讓議題新角度在社群上發酵。
在攻防上，戰鬥藍則針對討論度高的時事，不時在群組內拋出建議內容，提供選將參考，由參選人自行評估、發揮。值得注意的是，趙少康團隊中，一名小編過去曾在台北市長柯文哲團隊中工作，因此趙少康的空戰風格頗有柯社群團隊的影子。
台北市中山大同議員擬參選人柳采葳指出，趙少康現無黨職，不會有公平性的壓力與限制，只要是戰鬥藍組織中的青年，趙都非常願意幫助。因此比起黨中央，現階段戰鬥藍能做的確實比較多，包括登記領表時的站台、專業團隊助攻空戰議題等，可達到互相拉抬、增加流量。
台北市大安文山選區議員參選人楊植斗表示，他在初選期間本就以空戰為主，在趙少康助攻之下可達到放大、加成的效果。在人脈方面，趙也請來前台北市長郝龍斌、立委賴士葆等人牽線。基本上是「有求必應」，只要有時間上許可趙少康都會配合，反觀黨中央對新人最大的幫助就是加權，但在目前也看不到實際效果，以台北市議員第5選區（中正、萬華）初選結果可知，老將回鍋的鍾小平與新人周世雄、林冠勳、李有宜同列進行4搶一，最後3名新人仍遭鍾小平捏壓出局。
台北市松山信義選區擬參選人詹為元表示，現在藍營支持者普遍希望看到年輕世代的接班與茁壯，某種程度他們將希望寄託於新人身上，希望看到新人能夠去改革國民黨。另外新人之間彼此比較沒有包袱與衝突，所以更能顯現團結的氣氛，這樣更能帶給選民期待感。
詹為元表示，目前合作比較緊密的名單主要以雙北市為主，包含柳采葳、楊植斗、蕭敬嚴、呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣等人。另外根據議題，其實其他縣市包含桃園市凌濤、台中市許育璿、高雄市許采蓁也都有不同方式合作過。為了產生避免拉幫結派的氛圍，藍營新人採取議題與情誼之間的連結，透過彼此幫忙，增加感情與信任感，自然而然就會成為一個緊密的合作體系，未來更能朝同一個目標合作。他以自己為例，日前因曾上周玉蔻節目而被匡列隔離，拜票行程被迫暫停，柳采葳、呂家愷等人自告奮用當「替身」，這些雪中送炭的溫暖舉動，讓他點滴在心頭。
詹為元表示，戰鬥藍對他們來是像是一個鬆散但提供幫助的平台，串聯新人們之間交流與合作，另外他也有些媒體資源供他們使用，像是觀點頻道的《不魯青年》節目，就是給新人曝光以及推銷自己的管道。詹也形容趙少康是一個關心國民黨年輕世代發展的長輩，願意盡他的能力提供任何的幫助，「倒不是真的要把我們納入他的派系之中」。
詹為元說，除了youtube頻道之外，像是廣播廣告的部分，趙也請來內部專人合作，並且分析投放的利弊得失，讓他們對於不同管道的廣告投放更有概念，也會知道怎麼樣把錢用在該用的地方。例如，包括廣播廣告針對的是上班的開車族以及家庭主婦，尤其是上班族平常在選區很難遇到，所以透過廣播廣告多多少少能觸及該族群，更增加自身知名度，讓初選更有機會獲勝。