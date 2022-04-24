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內幕／藍營新人陷「無頭」窘境　趙少康成最大空戰母雞

▲以中廣董事長趙少康為首的戰鬥藍組織，成為國民黨新人選將的空戰母雞。（資料照／趙少康辦公室提供）
▲以中廣董事長趙少康為首的戰鬥藍組織，成為國民黨新人選將的空戰母雞。（資料照／趙少康辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-24 18:48:172022-04-24 18:50:24

國民黨立委蔣萬安積極備戰台北市長選舉，預計於黨籍議員初選完成後宣布參選，時間約落在5月中旬。為了達到初選中立，黨中央及蔣萬安目前皆不便站台或給予實際協助，藍營新人選將因此陷入沒有母雞的「無頭」窘境，因此，以趙少康為首的戰鬥藍組織，在此時成為最強大的空戰母雞與靠山。

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今年11月26日將舉行九合一大選，國民黨祭出史上最高青年加權制度，黨內青年踴躍投入雙北戰場。不過，在初選階段黨中央能給予的資源有限，應成為母雞的蔣萬安尚未宣布參選，為達公平性，不便為特定新人站台。對此，一名黨內人士表示，蔣萬安、侯友宜以靜制動，話題限縮在疫情，尤其蔣萬安風格溫吞，對於政治議題採不沾鍋模式，始終打不出力道，讓缺乏母雞的藍營新人在整體聲勢上落後其他政黨候選人。

該人士指出，多數新人硬湊出55萬參選登記費後，財務壓力日與俱增，綠營則以大量看板輾壓他們的曝光度，陷入「無頭」的窘境，黨中央根本沒給出具體協助，新人除了自助與互助之外，必須依賴戰鬥藍組織的助攻，趙少康在這樣的情況下，成為他們最大的空戰母雞。

該人士說，趙少康提供中國廣播公司廣告「青年勝選專案」，給予尋求幫助的擬參選人非常優惠的廣告價格，也開設網路青年節目，提供新人發表政見、評論時事的平台；另外，由趙少康小編經營的臉書粉絲專頁「康編碎碎念」作風也較黨中央大膽得多，時常大力批評民進黨政治人物，迷因、哏圖緊扣時事，讓議題新角度在社群上發酵。

在攻防上，戰鬥藍則針對討論度高的時事，不時在群組內拋出建議內容，提供選將參考，由參選人自行評估、發揮。值得注意的是，趙少康團隊中，一名小編過去曾在台北市長柯文哲團隊中工作，因此趙少康的空戰風格頗有柯社群團隊的影子。

台北市中山大同議員擬參選人柳采葳指出，趙少康現無黨職，不會有公平性的壓力與限制，只要是戰鬥藍組織中的青年，趙都非常願意幫助。因此比起黨中央，現階段戰鬥藍能做的確實比較多，包括登記領表時的站台、專業團隊助攻空戰議題等，可達到互相拉抬、增加流量。

台北市大安文山選區議員參選人楊植斗表示，他在初選期間本就以空戰為主，在趙少康助攻之下可達到放大、加成的效果。在人脈方面，趙也請來前台北市長郝龍斌、立委賴士葆等人牽線。基本上是「有求必應」，只要有時間上許可趙少康都會配合，反觀黨中央對新人最大的幫助就是加權，但在目前也看不到實際效果，以台北市議員第5選區（中正、萬華）初選結果可知，老將回鍋的鍾小平與新人周世雄、林冠勳、李有宜同列進行4搶一，最後3名新人仍遭鍾小平捏壓出局。

台北市松山信義選區擬參選人詹為元表示，現在藍營支持者普遍希望看到年輕世代的接班與茁壯，某種程度他們將希望寄託於新人身上，希望看到新人能夠去改革國民黨。另外新人之間彼此比較沒有包袱與衝突，所以更能顯現團結的氣氛，這樣更能帶給選民期待感。

詹為元表示，目前合作比較緊密的名單主要以雙北市為主，包含柳采葳、楊植斗、蕭敬嚴、呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣等人。另外根據議題，其實其他縣市包含桃園市凌濤、台中市許育璿、高雄市許采蓁也都有不同方式合作過。為了產生避免拉幫結派的氛圍，藍營新人採取議題與情誼之間的連結，透過彼此幫忙，增加感情與信任感，自然而然就會成為一個緊密的合作體系，未來更能朝同一個目標合作。他以自己為例，日前因曾上周玉蔻節目而被匡列隔離，拜票行程被迫暫停，柳采葳、呂家愷等人自告奮用當「替身」，這些雪中送炭的溫暖舉動，讓他點滴在心頭。

詹為元表示，戰鬥藍對他們來是像是一個鬆散但提供幫助的平台，串聯新人們之間交流與合作，另外他也有些媒體資源供他們使用，像是觀點頻道的《不魯青年》節目，就是給新人曝光以及推銷自己的管道。詹也形容趙少康是一個關心國民黨年輕世代發展的長輩，願意盡他的能力提供任何的幫助，「倒不是真的要把我們納入他的派系之中」。

詹為元說，除了youtube頻道之外，像是廣播廣告的部分，趙也請來內部專人合作，並且分析投放的利弊得失，讓他們對於不同管道的廣告投放更有概念，也會知道怎麼樣把錢用在該用的地方。例如，包括廣播廣告針對的是上班的開車族以及家庭主婦，尤其是上班族平常在選區很難遇到，所以透過廣播廣告多多少少能觸及該族群，更增加自身知名度，讓初選更有機會獲勝。

▲中廣董事長趙少康6日上午陪同國民黨內青年參選人柳采薇一同到北市黨部登記投入黨內初選。（圖／記者丁上程攝，2022.04.06）
▲中廣董事長趙少康日前上午陪同國民黨中山大同區議員擬參選人柳采葳登記初選。（資料照／記者丁上程攝，2022.04.06）

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