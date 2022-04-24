高雄增145例　陳其邁：高雄疫情外縣市旅遊史威脅最大

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，中央流行疫情指揮中心公布高雄市今天確診個案為147例，經過高雄市府的疫調，其中有1例是3月18日入境、3月28日分別也檢出陰性的菲籍人士，經研判是在此及間有出現陰陰陽陽的狀況；另1例是有外縣市居住或工作的事實，因此這兩例是轉銜出去。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，在昨天整夜疫調中發現有18例都有外縣市旅遊史，已告知外縣市衛生局疫調，個案後續留在高雄醫療照顧。有7例有台北旅遊史，其中有一例有張惠妹小巨蛋演唱會足跡。另外在台南史有2例主要是宗教活動相關。
隨後，潘炤穎也公布今天確診足跡主要分布的地方仍是餐飲娛樂相關，包括音樂酒館、燒肉店、拉麵店，包括果然匯夢時代店、享溫馨KTV巨蛋店、鼎王麻辣鍋七賢店、日出小火鍋中山西路店、老四川麻辣燙中山店、麥當勞、超商、市場等，另外還有數家補習班足跡，包括原心文理補習班、百博文理補習班明華分班、史丹佛美語補習班等。包括樂世界小吃部、彩虹小吃部也有足跡。
另外，在台塑林園廠群聚中，潘炤穎表示，共匡列三圈接觸者，第一圈市廠辦人員，共採檢50人，有21人檢出陽性；第二圈是職場接觸者，採檢96人，1人陽性；第三圈是家屬、外包廠商，匡列149人採檢全數陰性。總計採檢295人，有22人檢出陽性，顯示確診者集中於廠辦內，確診者進行居家醫療，陰性者則列為居家隔離對象。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。