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兒童該打新冠疫苗嗎？國外經驗、副作用總整理

兒童該打新冠疫苗嗎？國外經驗、副作用總整理
兒童該打新冠疫苗嗎？國外經驗、副作用總整理

健康醫療網

2022-04-24 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】台灣近日出現2歲童感染新冠肺炎Omicron重症首例，搶救6天無效仍宣告不治死亡。而關於兒童到底該不該打疫苗的議題，醫界與民眾又再次吵翻天，到底兒童施打疫苗需考量哪些因素？國外做法可否參考？《優活健康網》幫您整理好QA一次看！

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Q1：台灣開放兒童施打莫德納劑量標準？

日前衛生福利部宣布，開放6到11歲兒童施打莫德納疫苗，6至11歲兒童需施打2劑，每劑0.25毫升，為成人劑量的一半，2劑施打間隔28天。預計約有120萬人符合接種資格。

Q2：為何台灣先開放兒童施打莫德納疫苗？

對照國際作法多優先開放兒童施打BNT疫苗，引發不少家長質疑「為何不採用BNT兒童版疫苗？」中央流行疫情指輝中心指揮官陳時中回應，主要是因BNT合約談判已長達2個多月，且採購上無直接授權管道，所以先通過莫德納提供兒童施打。

Q3：各國開放兒童接種哪些疫苗廠牌？

僅開放BNT：美國、日本、南韓、新加坡

開放BNT、莫德納：英國、加拿大、澳洲、歐盟

Q4：國外兒童版莫德納、BNT疫苗施打標準？

兒童版BNT

美國：開放5歲至11歲兒童施打2劑，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔3至8週。

日本：開放5歲至11歲兒童施打2劑，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔3週。

韓國：開放5歲至11歲兒童施打2劑，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔8週。

新加坡：開放5歲至11歲兒童施打2劑，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔21天。

兒童版莫德納、BNT

英國：開放5至11歲施打BNT兒童版疫苗，第2劑需間隔8至12週；開放6歲以上兒童施打莫德納，劑量為成人的2分之1，第2劑需間隔4週。

加拿大：開放5至11歲施打BNT兒童版疫苗；開放6歲以上兒童全面施打莫德納疫苗，劑量為成人的2分之1，第2劑需間隔4週。

澳洲：開放5歲以上兒童施打BNT兒童版疫苗，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔8週；開放6歲以上兒童全面施打莫德納疫苗。

歐盟：開放5至11歲施打BNT兒童版疫苗，第2劑需間隔3週；開放6至11歲兒童施打莫德納疫苗，劑量為成人的2分之1，第2劑需間隔4週。

Q5：兒童版莫德納、BNT，誰保護力更好？

台大醫院前感染科醫師林氏璧今日於臉書粉絲頁提出看法表示：「BNT兒童版的問題是劑量太低了。劑量低當然就不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年。莫德納效果理論上應該較好，但劑量可能太高，不良反應較高，畢竟劑量差了5倍。莫德納減量拉長間隔施打可能是最佳解。」

Q6：兒童施打版莫德納有哪些副作用？

食藥署表示，6～11歲兒童版莫德納疫苗的臨床試驗中，最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心嘔吐、腋窩腫痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛。

Q7：兒童打新冠疫苗有沒有必要？

萬芳醫院精神科主治醫師潘建志在臉書粉絲頁指出，兒童打新冠疫苗應有其必要性。他認為：「6歲以下的小孩，小學前要打10種疫苗，施打率99%。那10種傳染病的感染人數，加起來都沒有新冠病毒多。你如果是那1%，不怕生病，再考慮要不要給小孩打新冠疫苗。」

資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：QA懶人包》兒童疫苗該打嗎？國外經驗、副作用一次看



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53495

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