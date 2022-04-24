兒童該打新冠疫苗嗎？國外經驗、副作用總整理

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日前衛生福利部宣布，開放6到11歲兒童施打莫德納疫苗，6至11歲兒童需施打2劑，每劑0.25毫升，為成人劑量的一半，2劑施打間隔28天。預計約有120萬人符合接種資格。
Q2：為何台灣先開放兒童施打莫德納疫苗？
對照國際作法多優先開放兒童施打BNT疫苗，引發不少家長質疑「為何不採用BNT兒童版疫苗？」中央流行疫情指輝中心指揮官陳時中回應，主要是因BNT合約談判已長達2個多月，且採購上無直接授權管道，所以先通過莫德納提供兒童施打。
Q3：各國開放兒童接種哪些疫苗廠牌？
僅開放BNT：美國、日本、南韓、新加坡
開放BNT、莫德納：英國、加拿大、澳洲、歐盟
Q4：國外兒童版莫德納、BNT疫苗施打標準？
兒童版BNT
美國：開放5歲至11歲兒童施打2劑，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔3至8週。
日本：開放5歲至11歲兒童施打2劑，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔3週。
韓國：開放5歲至11歲兒童施打2劑，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔8週。
新加坡：開放5歲至11歲兒童施打2劑，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔21天。
兒童版莫德納、BNT
英國：開放5至11歲施打BNT兒童版疫苗，第2劑需間隔8至12週；開放6歲以上兒童施打莫德納，劑量為成人的2分之1，第2劑需間隔4週。
加拿大：開放5至11歲施打BNT兒童版疫苗；開放6歲以上兒童全面施打莫德納疫苗，劑量為成人的2分之1，第2劑需間隔4週。
澳洲：開放5歲以上兒童施打BNT兒童版疫苗，劑量為成人的3分之1，第2劑需間隔8週；開放6歲以上兒童全面施打莫德納疫苗。
歐盟：開放5至11歲施打BNT兒童版疫苗，第2劑需間隔3週；開放6至11歲兒童施打莫德納疫苗，劑量為成人的2分之1，第2劑需間隔4週。
Q5：兒童版莫德納、BNT，誰保護力更好？
台大醫院前感染科醫師林氏璧今日於臉書粉絲頁提出看法表示：「BNT兒童版的問題是劑量太低了。劑量低當然就不良反應少，在美國施打後發生心肌炎機率遠低於青少年。莫德納效果理論上應該較好，但劑量可能太高，不良反應較高，畢竟劑量差了5倍。莫德納減量拉長間隔施打可能是最佳解。」
Q6：兒童施打版莫德納有哪些副作用？
食藥署表示，6～11歲兒童版莫德納疫苗的臨床試驗中，最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心嘔吐、腋窩腫痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛。
Q7：兒童打新冠疫苗有沒有必要？
萬芳醫院精神科主治醫師潘建志在臉書粉絲頁指出，兒童打新冠疫苗應有其必要性。他認為：「6歲以下的小孩，小學前要打10種疫苗，施打率99%。那10種傳染病的感染人數，加起來都沒有新冠病毒多。你如果是那1%，不怕生病，再考慮要不要給小孩打新冠疫苗。」
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：QA懶人包》兒童疫苗該打嗎？國外經驗、副作用一次看
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53495
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