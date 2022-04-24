中市本土+150 錢櫃、超級巨星、閤家歡 KTV成足跡熱點
台中市本土個案新增150例，確診人數連續2天下降。市長盧秀燕表示，原本的逐案足跡今起改為更宏觀的熱點概念，讓市民注意大多數確診者去過哪些地方。今天公佈的熱點足跡，光是KTV就有4家，分別是錢櫃台中自由店、超級巨星市政河南店和公園店、闔家歡凱旋店。
台中市確診人數從前天的最高峰183人，降至昨天的171人，今（24日）再降到150人。指標群聚部份，后里幼兒園累計11例，其中8名是同班同學；大里區長照機構累計4人，兩名被感染的70幾歲長者，其中一人住進加護病房。第一線醫護感染部份，中國附醫共9名醫護確診、童綜合3醫護確診，所幸無院內感染跡象。阿妹演唱會感染已近尾聲，今僅新增一人，累計41例。
后里某公托的群聚還在燒，繼昨天5名幼童確診，今再新增6例（3名學生、1名老師、2名老師友人)，目前感染源難判定，8名孩子與老師都在同一班，沒傳到其他班級。
大里某長照機構有4人確診，20多歲的社工師被住北部的先生傳染，再傳給40多歲照服員，照服員接觸的2名70多歲老先生被感染，其中一人輕症、另一人住加護病房，使用瑞德西韋治療中。
醫院部份也新增3例，中國附醫累計9醫護人員確診。新增的2人都是護理師，其中一人往返台北、台中通勤，可能在台北染疫。童綜合醫院新增1例、累計3例。副院長吳肇鑫表示，星期五有門診護理師確診，接著同門診醫師確診，晚上再加另一名護理師，3人都是30幾歲，院方緊急篩檢332人都是陰性。