天氣差仍出航？日本觀光船沉沒釀10死　2月船首裂痕未修

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「KAZU1」號總共載有24名乘客，最小為學齡前兒童，最大為70多歲長者，乘客來自北海道內、東京都、大阪府、香川縣、福岡縣等9地都道府縣。另外2名船員，一名為54歲船長豐田德幸，來自北海道斜里町，目前海上保安本部尚不清楚船長的駕船履歷。另一名為27歲甲板員曾山聖。
海保本部另外在知床岬附近發現了觀光船的救生浮還以及箱子，目前尚未找到船隻本體。
「KAZU1」號23日出航之後，當天下午向海上保安廳先後通報「引擎停止了」、「無法自主航行，動彈不得」等訊息後，又再度透過無線電及電話求助說「船首進水，船快沉沒了，引擎無法使用」。 接著在下午2時左右，觀光船向公司通報「船首已傾斜約30度」，之後就再也聯繫不上。
雖然觀光船公司人員表示，船上所有人員都穿著救生衣。但在尋獲的人員當中，僅有部分乘客有穿著救生衣，推測另外4人可能在被發現前就自行脫掉救生衣。
有報導指出，事發海域所在的北海道，即使時序已入春，但海水溫度仍然相當低。根據札幌管區氣象台表示，在事發地點附近，從23日上午開始就已經發出了強風、高浪警報，而海水溫度約為2至3度。
當地漁夫表示，雖然23日早上7時左右，海浪還很平靜，但到了10時左右發出了氣象警報之後，附近漁船也都在中午前就返航，因此也有漁夫質疑，「為何天氣不好，仍要出船」。
還有當地的別艘觀光船的船員表示，看到23日的海況之後，也有阻止「KAZU1」號的船長除船，但船長仍執意出海。該名船員爆料指出，「KAZU1」號冬天卸貨時，發現船首有裂痕，卻沒有進行修理就下海。
這次發生事故的北海道知床半島海域，因為有許多暗礁，過去也曾發生過觀光船事故。根據《讀賣新聞》、《朝日新聞》報導指出，2005年6月，一艘觀光船航行到知床岬燈塔海域「觀音岩」附近時撞上礁岩無法航行，船上32人有26人分別受到輕重傷。
2019年6月，一艘小型觀光船因為操舵失誤船體劇烈搖晃，造成37名乘客中6人跌倒受傷。去年5月時曾發生船隻撞擊漂流物，造成3名乘客受傷。同年6月也有發生類似船隻觸礁的意外。因此有專家學者推測，這次「KAZU1」號很有可能也是因為觸礁而導致沉船。