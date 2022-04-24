高市職場群聚再現　潘炤穎親揭5大職場管理陋習

高雄市今(24)日台塑高雄林園廠發生群聚案，總計採檢295人，有22人檢出陽性，且今天有密切接觸者有102例，有24例都是在職場上染疫，高市府衛生局簡任技正潘炤穎特別在防疫記者會中針對職場環境面管理提醒上班族注意，其中包括置物櫃沒有空間區隔、冰箱喝過裸露的飲料吸管、茶水間外露的餐具及共用影印機辦公用品等職場染疫風險。因為病毒都可能殘留造成染疫。
面對職場環境管理，潘炤穎也特地準備5張辦公室NG狀況的圖卡，提醒上班族上下班進出置物櫃空間應避免群聚、飲料要密封、共用的影印機等設備要注意清消。
潘炤穎指出，雖然許多場辦桌上有隔板，但後方的置物櫃沒有空間區隔，上下班、交接班時都會擠滿人，這樣的狀況，要注意交叉風險的狀況。另外，辦公場所長2、3人共用影印機、碎紙機等，除了要注意日常的清消外，工作者使用後也要注意自身衛生。
至於，在冰箱部分，潘炤穎也說，許多公司辦公室會準備冰箱，冰箱內有不少飲料杯喝了一半吸管就插在上面，會有什麼東西跑進去不知道，這部分要替別注意。另外，在茶水間常見外露的餐具放在檯面上，如果有人確診如有講話、咳嗽等，這些病毒都可能會感染，留在餐具表面上，對此潘炤穎也再次提醒民眾要特別留意這些職場風險環境。
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