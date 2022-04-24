1圖看懂1週天氣！中南部像夏天飆35℃ 51連假北部有變數
天氣真的有夏天的感覺了！今（24）日各地白天晴朗炎熱，下午1時30分在屏東三地門出現攝氏37.2度高溫，高雄月眉也有攝氏36.2度，午後北部、東半部平地及山區都有出現對流降雨。中央氣象局指出，未來一週天氣呈現「中南暖熱、北東多變」的型態，整週中南部地區都相當晴朗炎熱，感覺越來越像夏天，但北部及東半部地區受到兩波東北風南下影響，暖涼之間變或很大，且偶爾會有降雨出現，提醒民眾要留意最新天氣變化。
氣象局預報員陳伊秀指出，未來一週各地普遍還是高溫偏熱，週一、週二（4/25~4/26）感覺好像夏天，各地大多為多雲到晴，僅花東沿海地區有局部短暫陣雨，白天西半部地區高溫可達攝氏33到35度，東部地區高溫也有攝氏29到30度，天氣感受會相當炎熱，氣象局也針對台南、高雄及屏東進山區或河谷地區發布發布高溫黃色燈號示警，提醒週一中午前後高溫可能達到攝氏36度以上，提醒民眾務必要留意。不過午後熱力作用比起今日稍微減弱一些，中午過後只有大台北、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。
陳伊秀說，週三（4/27）起受到東北風影響水氣稍微增加，北台灣氣溫稍微轉涼，不過只是高溫略降一些，迎風面地區可能轉為有雨的天氣，花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區也有局部短暫陣雨，中南部地區不受影響，依舊維持多雲到晴。這波東北風大約影響1天，週四（4/28）水氣減少後恢復溫暖為熱的天氣，僅東部地區偶有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴，山區午後有局部短暫雷陣雨。
至於週五到下週日（4/29~5/1）起又有另一波東北風及水氣南下，迎風面的北部及東半部地區週末有短暫陣雨，且北部及東北部地區天氣稍微轉涼，但其他地區維持多雲到晴。整體而言，5/1勞動節連續假期前半段，北部及東半部地區天氣較不穩定，不過目前時間稍遠一些，水氣多寡還需要進一步觀察，請民眾隨時留意氣象局最新預報。
此外，週一到週三外到金門、馬祖及西半部地區，容易有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾留意。而目前各國數值模式預估，下半週在南海及菲律賓東方可能有熱帶擾動醞釀發展中，目前不確定性仍大，氣象局目前正密切觀察。