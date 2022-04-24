科技巨頭槓上！馬斯克不滿比爾蓋茲做空特斯拉 對話曝光
美國汽車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）槓上微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），馬斯克指控比爾蓋茲不該做空特斯拉，且金額高達5億美元（約新台幣146億元），2人的對話紀錄也遭到爆料達人@WholeMarsBlog曝光。
綜合外媒報導，推特帳號@wholemarsblog 23日公布馬斯克與比爾蓋茲的私下對話截圖，從流傳的對話截圖可以看到，對話中比爾蓋茲想與馬斯克討論氣候變遷的慈善事業，但馬斯克問比爾蓋茲，是否做空特斯拉5億美元，比爾蓋茲後續回應，「抱歉，我還沒有了結此部位」，接著表示「我希望和你談談慈善事業的可能性」。馬斯克隨後回擊，「對不起，當你做空特斯拉時，我不能認真對待你在氣候變化方面的慈善事業。」馬斯克同時強調，特斯拉在改善氣候變遷方面付出很多。
馬斯克在推特上證實，該對話截圖為真，但澄清他並沒有主動將私人對話外洩給《紐約時報》（New York Times），認為紐約時報應該是從他朋友的朋友中獲得對話截圖。馬斯克表示，自己是聽到好幾個人說蓋茲還有5億美元特斯拉的濃頭部位，才會主動諮詢對方，強調「這絕對不是最高機密」。事後，馬斯克PO出比爾蓋茲的身材照與一張表情符號的合成圖嘲諷。
針對馬斯克的說法，比爾蓋茲未予以回應。
馬斯克在先前就猜測比爾蓋茲會做空特斯拉的股票，比爾蓋茲去年接受《紐時》專訪時曾評價馬斯克與特斯拉對氣候變遷有巨大貢獻，更表示「低估馬斯克並不是好主意。」比爾蓋茲去年2月接受《彭博社》採訪，當被問及馬斯克時，他說則希望自己「更看好特斯拉」。