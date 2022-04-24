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確診減少防疫卻加嚴　台中明起醫院、住宿型長照禁探視

▲台中市長盧秀燕宣佈中央已同意其申請，台中正式成為第7個高風險縣市。（圖／台中市政府提供，2022.04.24）
▲台中市長盧秀燕宣佈中央已同意其申請，台中正式成為第7個高風險縣市。（圖／台中市政府提供，2022.04.24）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-24 17:52:39

全國疫情升溫之際，台中市本土確診數連續2天微幅減少，市長盧秀燕卻宣佈，已主動向中央疫情指揮中心申請列入疫情高風險縣市，明起境內醫院、住宿型長照機構暫停探視。市府同時針對外傳台中RT值（病例再生數）高達2.8、超車雙北一事作出澄清，強調RT值只有1出頭。

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盧秀燕今（24日）指出，中央防疫指揮中心將部份縣市列為高風險縣市，台中市是全台第2大城市，市府觀察到近期每日本土確診新增個案數都超過百名，為加嚴落實防疫，主動申請納入高風險縣市，她感謝中央同意，也呼籲市民應更有警覺性。

▲台中市住宿型長照機構停止探視的實施原則。（圖／台中市政府提供，2022.04.24）
▲台中市住宿型長照機構停止探視的實施原則。（圖／台中市政府提供，2022.04.24）
▲中國附醫副院長黃高彬宣導未成年居家照護警訊表。（圖／台中市政府提供，2022.04.24）
▲中國附醫副院長黃高彬宣導未成年居家照護警訊表。（圖／台中市政府提供，2022.04.24）
盧秀燕宣布從明天開始，台中市境內醫院暫停探病，住宿型長照機構也暫停探視。台中市的長照機構住民有5300多人，她表示會有點不方便，但全民防疫可以做得更好。

原本的高風險縣市有台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市等6縣市。全國本土確診今天新增5,092例，台中市僅新增150例，台中市人口數280萬、佔全國12%，在比例上看不出高風險的態樣。盧秀燕還大動作請來中國附醫副院長、衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬，針對日前精神科醫師沈政男指台中RT值（病例再生數）高達2.8、超車雙北一事進行澄清。

▲中國附醫副院長黃高彬強調台中市的RT值只有1出頭，且防疫成效六都最好。（圖／台中市政府提供，2022.04.24）
▲中國附醫副院長黃高彬強調台中市的RT值只有1出頭，且防疫成效六都最好。（圖／台中市政府提供，2022.04.24）
黃高彬強調台中市的RT值只有1出頭，且依人口比例來看，台中市確診數是雙北的1/10、防疫成效六都最好。他也透露剛和醫福會執行長王必勝聯繫，台中的加強檢疫所只使用1/3左右，還有250個空床，且未來居隔可能縮短成7天甚或5天。

除了宣導未成年確診症狀警訊，例如從喉嚨不適開始、高燒39度、超過48小時發燒等，黃高彬也透露台灣要走向國際，將不以清零為原則，而是積極發現病例、控制別在短時間內暴增，避免重症與死亡。他舉2015年台南登革熱大流行的例子，強調可怕的不是登革熱本身，而是併發其他症狀，當時送到醫院的病患，不是引發肺炎就是敗血症。

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