確診減少防疫卻加嚴　台中明起醫院、住宿型長照禁探視

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盧秀燕宣布從明天開始，台中市境內醫院暫停探病，住宿型長照機構也暫停探視。台中市的長照機構住民有5300多人，她表示會有點不方便，但全民防疫可以做得更好。
原本的高風險縣市有台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市等6縣市。全國本土確診今天新增5,092例，台中市僅新增150例，台中市人口數280萬、佔全國12%，在比例上看不出高風險的態樣。盧秀燕還大動作請來中國附醫副院長、衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬，針對日前精神科醫師沈政男指台中RT值（病例再生數）高達2.8、超車雙北一事進行澄清。
黃高彬強調台中市的RT值只有1出頭，且依人口比例來看，台中市確診數是雙北的1/10、防疫成效六都最好。他也透露剛和醫福會執行長王必勝聯繫，台中的加強檢疫所只使用1/3左右，還有250個空床，且未來居隔可能縮短成7天甚或5天。
除了宣導未成年確診症狀警訊，例如從喉嚨不適開始、高燒39度、超過48小時發燒等，黃高彬也透露台灣要走向國際，將不以清零為原則，而是積極發現病例、控制別在短時間內暴增，避免重症與死亡。他舉2015年台南登革熱大流行的例子，強調可怕的不是登革熱本身，而是併發其他症狀，當時送到醫院的病患，不是引發肺炎就是敗血症。