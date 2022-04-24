COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄市今+145確診個案　陳其邁：高雄目前的醫療量能足夠

▲高雄市今天新增145確診個案，市長陳其邁表示，高雄目前的醫療量能足夠。(圖／高市府提供)
▲高雄市今天新增145確診個案，市長陳其邁表示，高雄目前的醫療量能足夠。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-24 19:02:55

高雄市今(24)日新增145例確診個案，市長陳其邁表示，目前高雄有337人進行居家照護，有152人在集中檢疫所，5人在加強型防疫旅館、64人則住在專責醫院。對此，陳其邁強調，因輕重症分流，高雄目前的醫療量能足夠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲4月18日至4月23日確診個案分流表。(圖／高市府提供)
▲4月18日至4月23日確診個案分流表。(圖／高市府提供)
▲高雄市（COVID-19)醫療資源統計表。(圖／高市府提供)
▲高雄市（COVID-19)醫療資源統計表。(圖／高市府提供)
根據高市府衛生局統計醫療量能，目前高雄共有1483床，空床數有1334床，空床率為89.9%。加強型防疫旅館有484床，目前只有收治5人，包括榮總、義大、高醫、長庚等四所醫院，都有醫院提供醫療協助。

陳其邁表示，目前確診者居家照護的疫情包中有一支快篩試劑在第10天解隔前要使用快篩，與確診者同住的未確診者則會有3支快篩試劑，在居家隔離期間有狀況或者居隔第10天、後續加強版自主健康管理的第三天、第七天都要快篩。

至於，在居家隔離檢疫採檢部分，陳其邁也說，居家隔離一人一室的部分，高市將發給居隔者2支，同住家人則是一人一支。在出現症狀或第十天需使用。另外，如果是居家檢疫一人一戶將有兩支快篩試劑，在第十天及出現症狀時使用。

▲高雄市長陳其邁今晚九點與高醫精神醫學部主任陳正生將在線上舉辦「疫同談心」，談疫情期間如何舒緩心情。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今晚九點與高醫精神醫學部主任陳正生將在線上舉辦「疫同談心」，談疫情期間如何舒緩心情。(圖／高市府提供)
另外，陳其邁也認為，居家隔離還是身體不適，心情還是要放鬆，感謝中華電信提供「你隔離我挺你」可以觀賞影片追劇序號服務，當你不幸染義或居家隔離，會提供免費影音服務，可以免費上網看中華電信的影音服務。同時，今天晚上9點高市府也特別邀請高醫精神醫學部主任陳正生與陳其邁一起在線上與市民談天，讓市民了解如何舒緩心情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

高市職場群聚再現　潘炤穎親揭5大職場管理陋習

高雄增145例　陳其邁：高雄疫情外縣市旅遊史威脅最大

愛河龍舟嘉年華回來了！競賽總獎金60萬邀各路好手來挑戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.44%56.56%
2022-04-21-2022-04-28
民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀