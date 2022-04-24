高雄市今+145確診個案　陳其邁：高雄目前的醫療量能足夠

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陳其邁表示，目前確診者居家照護的疫情包中有一支快篩試劑在第10天解隔前要使用快篩，與確診者同住的未確診者則會有3支快篩試劑，在居家隔離期間有狀況或者居隔第10天、後續加強版自主健康管理的第三天、第七天都要快篩。
至於，在居家隔離檢疫採檢部分，陳其邁也說，居家隔離一人一室的部分，高市將發給居隔者2支，同住家人則是一人一支。在出現症狀或第十天需使用。另外，如果是居家檢疫一人一戶將有兩支快篩試劑，在第十天及出現症狀時使用。
另外，陳其邁也認為，居家隔離還是身體不適，心情還是要放鬆，感謝中華電信提供「你隔離我挺你」可以觀賞影片追劇序號服務，當你不幸染義或居家隔離，會提供免費影音服務，可以免費上網看中華電信的影音服務。同時，今天晚上9點高市府也特別邀請高醫精神醫學部主任陳正生與陳其邁一起在線上與市民談天，讓市民了解如何舒緩心情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。