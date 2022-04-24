壽山動物「聽見幸福」！首場提琴演奏展新動物園運動

壽山動物園「新動物園運動」力拼9月底完工，為陶冶工程期間的動物性情，小六的王姓學生，特別商請園方讓她在國小畢業前能為動物們演奏《奇異恩典》等樂曲，作為送給動物們的首場琴音禮物。動物園弦樂曲初登場，從古典音樂到流行歌曲，再以經典老歌作為安可曲，多元曲風動物的反應也各異其趣。
園方指出，紅毛猩猩「阿宏」瞥見窗邊有人類在拉琴，但對於樂曲沒有涉略，僅在遠處觀望；黑猩猩「莉忠」還爬上高處想偷看琴譜，不過因為距離太遠，只能意會無法言傳。黑熊「波比」跟著旋律點點頭，白手長臂猿「貝貝」隨著音樂盪來盪去，「Yoyo」則靜靜的聆聽；在搖滾區的犀牛「犀奇」和「寶寶」一改「對牛彈琴」的認知，仔細一看會發現犀奇的耳朵會隨著音樂晃動；同在搖滾區的駱駝，彷彿喚醒音樂細胞，探頭望向琴聲處，讓人會心一笑。前陣子在臉書以Rocker稱號闖出一片天的法拉貝拉迷你馬，以及隔壁鄰居鴯鶓，也充分展現音樂天賦，陶醉在弦樂聲中。
中山大學生物科學系張學文教授表示，目前已經有許多牧場給豢養的牛隻聆聽音樂，不僅讓乳牛心情放鬆，也能增加產乳量；而在家禽方面，聽舒緩音樂的雞，心情會變好，飼料會吃得比較多，使得雞隻長得比較快、產蛋量也增加。此外，研究也顯示，給有癲癇的老鼠聽音樂，這些老鼠會更穩定，牠們在面對給與的測試任務，比起沒聽音樂的癲癇鼠，表現更好。因此小朋友拉小提琴給動物聽的活動，對動物不會有傷害，也可以透過此活動，探討動物在聆聽音樂後，是否會紓解對於周遭工程進行所造成的壓力。