竹縣十大交通建設進度超前　2年爭取5項經費

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「內灣地區連外道路新闢工程」可行性評估則在109年5月6日獲得核定，去年辦理聯外道路新闢工程環境影響評估作業。其中，在縣道120線23K+640-24K+850道路拓寬改善工程，於去年4月獲得公路總局核定補助建設經費2.27億元，將把原有路幅10至12公尺拓寬到16公尺，並佈設雙向4車道，長度達1210公尺。今年將辦理用地徵收、工程發包及施工，預計工期18個月，可望在113年完成，並紓解前往內灣老街的車潮。
在「五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程」將採截彎取直方式，增設跨越坑溝的235公尺新橋，橋梁計畫寬度10公尺，並在109年11月30日獲得中央補助3億823萬元，縣府負擔8193萬元，工程總經費達3.9億，今年下半年將辦理發包、施工，工期預計600個日曆天。
銜接新竹縣、市，也是前往新竹科學園區的主要道路「經國橋道路改善計畫」，預計增設北向往東銜接竹北市興隆路、南向往西接台68線快速道路匝道，營建署於去年11月15日核定總經費12億6420萬3000元，其中中央款9億9872萬、地方配合款2億6548萬3000元，將由縣府辦理規劃設計、用地取得，營建署北區工程處辦理工程發包、施工。
另「新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程」，則因連結台61線西濱快速道路的新豐一交流道，現況道路部分路寬僅6公尺，此規劃將拓寬至20公尺、長度為965公尺，並設置雙向4車道、中央分隔島及設施帶3.5公尺、兩側各一個3公尺快車道及3.5公尺混合車道，增加用路安全，爭取到工程總建設經費須2.88億元，中央補助款79%、2.2億元，縣配合款21%、0.68億元。
十大交通建設計畫還包含「台68接竹東東峰路新闢工程」，目前已完成期末報告，接續要做環評。湖口交流道增設第二交流道工程，則由湖口鄉公所提案，已完成規劃設計。關西鎮道路系統改善工程110年4月送件至營建署，營建署建議先完成都市計畫變更才能提計畫，去年9月已發包，並於110年12月22日公開展覽到111年1月21日，公展結束會後彙整人民陳情意見，將再進入新竹縣都市計畫發展委員會。
在縣道117線連接環北路新闢工程的部分，110年9月審完期末報告、10月舉辦地方說明會，仍照程序進行。至於新埔鎮褒忠路道路拓寬工程則因與縣道117線連接環北路新闢工程，道路部分可串聯，110年完成綜合規劃分析後，送交到交通部，交通部則建議可兩案並提。