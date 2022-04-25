女壘／高沛昀雙響砲發威　兆基穿山甲歷史首勝

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2022企業女子壘球聯賽23日於台北青年公園棒球場進行賽事，由兆基穿山甲以9:1贏球，擊敗臺北臺產熊讚，拿下歷史首勝。
兆基穿山甲首週賽事並未開胡，這場比賽展開勢在必得攻勢，轉隊而來的杜雅婷5局無失分，接替投球的潘玉玲也以無失分聯手完封。
兆基穿山甲2局上發威，黃佩真率先開轟先馳得點，第3局由高沛昀擊出3分砲拉開比數，加上她在7局上又轟出3分彈，單場6分打點，火力十分驚人。
臺北臺產打線被壓制，全場只有6支安打出現，只好苦吞3連敗，李旻玹完投7局失9分吞敗。
新北凱撒3連勝 孫渝評關鍵安打致勝
2022企業女子壘球聯賽23日第二場比賽，由新北凱撒勇士出戰新世紀黃蜂，新北凱撒靠著「小太陽」翁子晴後援3.2局失1分，順利拿下勝投，孫渝評代打建功，敲下致勝分，新北凱撒也以8:3逆轉贏球，開季拿下3連勝。
此役新北凱撒推出邱安汝先發，她前一場先發2.2局被打5安打失2分，無關勝敗，這場也投3.1局失2分，原本是敗投候選人。
新世紀黃蜂頂著2連勝佳績來到這週賽事，結果這場比賽先盛後衰，原本以2:1領先，但6局上崩盤，施彩芸突然遇到亂流，被施芸瑄在滿壘狀況下敲出中外野安打超前，加上代打孫渝評敲出安打擴大比分，也讓新北凱撒後來居上。
此役姜婷恩、林晏婷、潘慈惠、范芸瑄都有雙安演出，MVP由孫渝評拿下。
孫渝評代打績效佳，她說：「就是放輕鬆去打，不要去想太多，（韓幸霖老師都這麼相信我，就放手一搏，不要想這麼多。」她認為，上去代打，就是要「球來就打」，球進入好球帶，就要出手。
柯夏愛強力後援 福添福嘉南鷹2連勝
企業女子壘球聯賽23日第三場比賽，福添福嘉南鷹以9:4擊敗兆基穿山甲，柯夏愛後援4局僅失1分，被打3安打，拿下勝投。
福添福嘉南鷹上週因為首戰輸給新世紀黃蜂，不過之後就馬上擊敗臺北臺產熊讚，整體打線逐漸加溫。
這場比賽首局就由吳羽昕、林志霙適時安打，單局打下2分領先，不過兆基穿山甲2局下也由陳雨庭轟出2分砲追平比數。
福添福嘉南鷹幾乎局局有攻勢，林志霙3局上又敲出二壘安打幫助球隊灌下2分，4局由葉貴萍右外野安打追加3分，5、7局都由林紀紜敲安追加2分奠定勝基。
柯夏愛頂著中華隊U18王牌投手身份，後援4局失1分，也順利拿下勝投，幫助球隊豪取2連勝。