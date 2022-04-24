貓咪躲牆角偷窺！以為神不知鬼不覺　奴笑翻：早被出賣了

不小心露餡了嗎？貓咪給人的印象就是既安靜又柔軟的動物，像水做的一樣可以躲在任何塞得進去的狹小空間裡，不過這隻喵星人的躲貓貓技術可能需要再加強一些。一隻貓咪日前就躲在牆角偷窺飼主，卻沒想到自己早就「被曝光」，而網友看了也忍不住笑說：「被出賣了啦！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「Happy」是一隻長相可愛的貓咪。（圖／推特帳號Rie_h_）▲平時牠最喜歡偷偷觀察飼主。（圖／推特帳號Rie_h_）這隻住在日本東京的喵星人叫做「Happy」，平時牠就喜歡觀察奴才的一舉一動，好奇人類都在做些什麼事。這天牠跟奴才玩起躲貓貓，將自己隱身在牆角處，探頭露出一隻眼睛，偷窺飼主有沒有看見自己，還以為這樣就能神不知鬼不覺不被發現，殊不知牠的身後有一面全身鏡，飼主早就透過鏡子看見牠圓滾滾的身體啦！▲這天牠跟奴才玩躲貓貓，以為藏身在牆角就沒有人發現。（圖／推特帳號Rie_h_）▲Happy：嘿嘿，你看不見我！（圖／推特帳號Rie_h_）▲但其實身後的全身鏡早就出賣牠啦！（圖／推特帳號Rie_h_）▲Happy：什麼？本喵藏得這麼好，你怎麼看得到我？（圖／推特帳號Rie_h_）牠逗趣的模樣被分享到推特後，許多網友都忍不住笑說：「單純的孩子」、「被鏡子出賣了」、「怎麼哪麼可愛啦」、「背影超萌的」、「早就看光光囉」、「飼主只好繼續裝作沒看見」、「露餡了寶貝」。（編輯：陳珮瑜）奴才離席！貓咪代開線上會議卻一臉嚴肅 網喊：主管來了3貓皇擠透明碗「自主公轉」！網一看笑翻：旋轉喵喵杯？幼貓拍X光！下秒變「黃金薯餅」 網幫喊：不相信人類了