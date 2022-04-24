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女壘／沈嘉玟貢獻2打點　送臺北臺產熊讚4連敗

▲沈嘉玟貢獻2打點　送臺北臺產熊讚4連敗。（壘協提供）
▲沈嘉玟貢獻2打點　送臺北臺產熊讚4連敗。（壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-04-24 20:18:03

2022企業女子壘球聯賽今（24）日（日）持續於台北青年公園棒球場進行本季第二週賽事，首場比賽由臺北臺產熊讚出戰新世紀黃蜂，結果新世紀黃蜂依舊犀利，靠著朱怡珊先發5.2局失2分好投以5:2贏球。第二場比賽，福添福嘉南鷹靠著柯夏愛完投7局帶領下，以5:2贏球，新北凱撒也中斷3連勝。

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                     沈嘉玟貢獻2打點　送臺北臺產熊讚4連敗

2022企業女子壘球聯賽今（24）日（日）於台北青年公園棒球場進行賽事，新世紀黃蜂雖然才中斷2連勝，這場則是靠著朱怡珊先發5.2局失2分好投，以及沈嘉玟貢獻2打點帶領下，終場以5:2贏球。

臺北臺產熊讚今天推出李品萱先發，他前3局都封鎖新世紀黃蜂打線，打線首局就由邱鈺然擊出高飛犧牲打先馳得點。

新世紀黃蜂4局上才由沈筱琳敲出內野安打後，加上對手失誤，沈嘉玟補上右外野安打追平。

加上6局上一輪猛攻，開路先鋒林鳳珍敲安後帶動攻勢，潘竹瑜一棒三壘安打，蘇奕璇也敲安追加分數，單局攻下3分奠定勝基。

沈嘉玟不但打回追平分，更在6局敲出高飛犧牲打，再為球隊添分數，拿下單場MVP。

                   嘉南鷹何欹璠勝利打點 新北凱撒中斷3連勝　

2022企業女子壘球聯賽24日第二場比賽，由新北凱撒勇士出戰福添福嘉南鷹，嘉南鷹打線由柯佳慧單場3安猛打賞，以及李思詩、陳喜晏都有雙安演出下，全隊12支安打，終場以7:2贏球，中斷新北凱撒3連勝。

此役新北凱撒推出邱安汝先發，面對老東家，他主投3局，被打5安打失3分，翁子晴反而中繼2.2局吞敗。

嘉南鷹打線2局上就有攻勢，四棒李思詩獲保送上壘後，經竟由隊友推進上二壘，何欹璠右外野安打，一棒先馳得點。

4局上又是李思詩敲出中外野安打上壘，柯佳慧左外野二壘安打再度追加分數。

不過下半局新北凱撒勇士就由「大砲」江慧娟敲安上壘，下一棒陳家宜轟出2分砲追平比數。

關鍵6局上李思詩又發威敲安，何欹璠高飛犧牲打打回超前分，嘉南鷹又在7局上一輪猛攻，一口氣攻回4分奠定勝基，完投的柯夏愛，7局被打8安打失2分連續2天奪勝投。

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