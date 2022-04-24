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足球／永不放棄！台北競技壓哨破門仍不敵衛冕軍台鋼

▲AC Taipei當家前鋒李宗陽開賽8分鐘先馳得點。（圖／台北競技提供）
▲AC Taipei當家前鋒李宗陽開賽8分鐘先馳得點。（圖／台北競技提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-24 22:47:20

2022台灣企業甲級聯賽今（24）日進行第一循環第二戰，台北競技(AC Taipei)首度於主場銘傳大學足球場出賽，面對本季尋求3連霸的南市台鋼，台北競技當家前鋒李宗陽開賽8分鐘即首開紀錄，可惜隨後接連失球，最後隊長蔡孟辰壓哨進球，連2場破門，雖以2：6吞敗，但教頭陳信安稱讚子弟兵，「每一顆球我們都沒有放棄。」

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和首戰對高市台電相比，台北競技台甲第二戰很快就進入比賽節奏，開賽8分鐘，邊鋒黃聖傑右路發動攻擊，李孟哲橫傳給插上的李宗陽禁區外爆射，皮球越過門將頭上破門，台北競技1：0先馳得點。

可惜慶祝才過5分鐘，台鋼靠安以恩頭槌扳平比數，也帶起反擊攻勢，上季台甲金靴馬可攻進第2球，上半場台鋼狂轟4進球，台北競技陷入1：4落後。

面對衛冕軍猛烈砲火，台北競技為了擋下對手，2度在禁區內犯規，讓台鋼借12碼罰球再添2分。陳信安也坦言這顯露出球隊較年輕欠缺經驗，以及對手身材優勢，尤其安以恩和馬可製造很多麻煩。

不過台北競技沒有放棄，兩位18歲小將吳倍希和替補上陣的黃偉傑全力衝刺，不斷製造威脅，可惜射門都偏出。。

最後傷停補時階段，吳倍希持球推進到對方禁區前，妙傳到蔡孟辰腳下，輕戳過門將胯下進球，隊長上周才踢進台北競技在台甲的歷史首球今又有貢獻，連2周破門。終場2:6結束比賽。

▲AC Taipei隊長蔡孟辰(右)連兩周破門。（圖／台北競技提供）
▲AC Taipei隊長蔡孟辰(右)連兩周破門。（圖／台北競技提供）
「上半場對手贏很多，下半場可能有些鬆懈，但對我們來說，每一顆球都沒有放棄，從頭到尾、到最後一秒鐘，我覺得這是他們做得很好的地方，雖像上一場一樣輸球，但一直努力想把內容踢得更好。我們不怕輸球，想讓大家看到我們的永不放棄的精神。」賽後台北競技總教練陳信安如此說道。

「再努力一下、再衝一下，就剛好創造這次機會就進球了。」最後送出助攻的吳倍希年僅18歲，今年才從對岸的足球俱樂部歸國加入台北競技，陳信安看著這位從10歲加入台北競技青訓梯隊，中間赴陸訓練近6年的子弟兵成長，並讚今天首度先發表現可圈可點，「很醒目，全場奔跑，可攻可守」期待未來發展。

上季在台乙以1球之差和金靴獎失之交臂的李宗陽，今攻進企甲首球，他認為球隊進攻漸入佳境，待其他日、韓外援加入後，有機會在第二、三循環贏得勝仗，目前要繼續加強個人身體素質和體能，與隊友配合間要更快速並跟上企甲強度。

▲AC Taipei18歲小將吳倍希首度先發，表現可圈可點。（圖／台北競技提供）
▲AC Taipei18歲小將吳倍希首度先發，表現可圈可點。（圖／台北競技提供）

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