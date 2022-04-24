衛冕軍台鋼首秀大勝　國腳內戰溫智豪、吳俊青握手言和

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第一循環第二輪，今日在台北田徑場由台灣石虎迎戰銘傳大學，前一週台灣石虎總教練強木在才喊話要在主場拿下首勝，本場就以2：1達成目標。
上半場台灣石虎獲得多次角球機會，幾波進攻起腳射偏，沒能搶下進球優勢。第29分鐘銘傳熊袁觀長傳至禁區游耀興腳下，游耀興閃過貼上防守的守門員，一腳送球入網！不過銘傳領先不到20分鐘，後場出現傳球失誤來不及補防，台灣石虎韋嗣馬上抽射得手，扳平局面。對於這次失誤，銘傳教練曾台霖樂觀表示，「這對球員也不是壞事，他們會因此學到一課，不會再犯。」
易邊後，雙方僵持不下，各有起腳佳機，卻不斷遭對手清出。直至第81分鐘台灣石虎陳柏豪接獲洪賜丞吊傳，高射進門奠定勝基！
賽後台灣石虎總教練強木在難掩興奮，他表示，先被進一顆球後很容易影響士氣，「尤其學生球隊領先會更有精神，但還好我的球員一直拚！」儘管銘傳是由大學生組成，強木在也認為不能掉以輕心，特別是對方防守貼得很緊，最後能夠逆轉奪勝真的要感謝球員的不放棄。
此役傳出傷兵消息，下半場銘傳王笙翰因爭球翻滾落地不起，場邊防護初步研判為骨裂。王笙翰去年才從銘傳畢業進入ACA俱樂部及台灣中油足球隊，10月更赴U23亞洲盃資格賽，本季回歸銘傳第二戰即掛傷號，對銘傳來說無疑是一大損傷。
國腳內戰，台電、FUTURO最終握手言和
2022華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第一循環第二輪由國腳雲集的台灣電力與台中FUTURO在輔仁大學足球場上演國家隊德比，雙方激烈較勁之下皆未能從對方手上拿下分數，終場兩隊以0:0握手言和。
今年加盟台灣電力的國家隊中場大將温智豪認為:「雙方球員大多是國家隊成員，彼此都十分了解對方的狀況，相較於對手，我們的平均年齡比較大，加上對方板凳深度不錯，在防守上面兩邊翼的跑動會比較吃力，我們賽前便針對兩翼吊中的進攻有所防範，同時壓縮對方可發動攻擊的空間，才能順利阻止失分。」
台中FUTURO吳俊青也不諱言的表示:「今天比賽我的一大任務就是看緊智豪不要讓他有太多的機會可以分球，他的分球相當具有威脅性，很可惜今天無法順利拿下三分，兩場平局的比賽下來有感受到球隊逐漸成長，加上日籍外援成田光希跟橫山翔平迅速的融入到球隊當中，團隊默契算是不錯。」
台中FUTURO在上半場的進攻屈指可數，總教練王家中認為:「炎熱的狀況下比賽，需要更有耐心持控球來掌握比賽節奏，上半場球員有些太急了，一些不必要的失誤增加無謂的跑動消耗體力，防守上也更為吃力，下半場提醒他們在節奏上的調配，比較佔優勢的地方在於失誤後的反搶很多，但如何在前場完成配合、進攻與射門這是還需要再加強的地方，後來進行替補再搭配體能狀況掌握得比較好的選手後，狀況改善許多。」
台灣電力總教練陳貴人透露：「上半場採取穩扎穩打的戰略，可惜有些機會沒有把握住，下半場嘗試主動攻擊，賽前針對台中FUTURO上一場比賽進行徹底分析，球員們的理解與執行做得相當不錯，只可惜不夠有耐性，在傳導無法發揮以致於節奏被對方帶走，需要改善。我們在陣型上從過去10年來的4-1-4-1要改變為3-4-3，需要教練團與球員的共識，這賽季除了希望拿下冠軍之外，在新陣型的演練上也能有所突破。」