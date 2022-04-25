丁子涵將挑戰4圈跳　全國滑冰賽落幕

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選手表現部分，成年男子組林芳毅表示，下個賽季目標以參加B級賽事，挑戰者系列為主，透過B級賽事來達到四大洲和世錦賽技術分標準線，也希望下個賽季能夠順利發揮，並且穩定3A。
成年女子組丁子涵，對於下季的展望指出，菁英賽後將進入休賽期，自己也會略作休息調整，之後將把訓練重點放在提升體能，幫助穩定現有技術動作之外，也將挑戰訓練更高難度的四圈跳躍動作。
丁子涵計劃在暑假前往加拿大多倫多Cricket滑冰俱樂部，與加拿大編舞教練合作排練全新的短曲、長曲節目；下賽季目標訂在參加亞錦賽、四大洲錦標賽、大獎賽、世錦賽，期望各項比賽都能夠再創個人最佳成績。
少年組的部分，蔡玉鳳的表現相當穩定，我們相信她在今年的亞錦賽可望取得前三名的成績，而她明年將升到青年組，因此蔡玉鳳今年已被協會列為潛力優秀選手、重點培訓，成為接班梯隊之一。
女子組部分，歐珈瑜是目前國內成績最好的選手，而林宜帆去年因傷沉寂，在換了教練之後，今年林宜帆的復出已經有中上水準。
青年組部分，李宇翔維持好表現，黃昱鈞去年受傷勢困擾，因此以今年的表現來看，算是相當的突出。而周冠廷也是非常有潛力的選手，但昨天（23日）可能也是因為傷勢，所以在三周跳發揮的並不理想，以及連接跳的地方有失誤。
除了場內競技之外，今年度賽事恰逢中華奧會100周年，攜手主管機關、協辦單位與賽事21個贊助商，菁英賽將共同紀念與頌讚前人拚下的國際體育賽事舞台，期許選拔出來的選手披上會旗，在國際賽事上持續綻放光芒。