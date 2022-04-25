劉畊宏曝周杰倫被狗仔暴打　生日驚喜轉折嚇壞老婆

劉畊宏健身直播暴紅，抖音平台短短時間累積4,000萬粉絲，他和好友周杰倫的互動，以及和老婆王婉霏的甜蜜互動也感動網友，有粉絲翻出他當年為了給老婆生日驚喜，竟聯合好友周杰倫上演了一齣狗仔追車秀，結果老婆嚇壞了，急著要毆打狗仔，對方才揭開謎底，招認是周杰倫的朋友。





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▲劉畊宏（右）最近帶領王婉霏一起健身暴紅，夫妻感情很好。（圖／翻攝劉畊宏微博）

王婉霏在《小明星大跟班》節目揭露，當年交往常有媒體關注，過生日時本來想低調過兩人世界，結果周杰倫突然現身當電燈泡，要一起幫忙慶祝，沒想到天王引來了狗仔追車，還跟到地下停車場，雙方爆出扭打，她急忙去找管理員求救，結果回來發現劉畊宏、周杰倫模樣狼狽，悶悶地說打輸了，整個生日氣氛都被破壞了。





結果一行人到餐廳裡，王婉霏先進包廂，就湧現親友現身祝賀，給了她一個大驚喜，聚餐過餐中狗仔隊竟又衝進來，拿著照相機猛拍，氣得她想反擊，對方才突然招認是周杰倫的朋友，要她不要打人，剛剛的狗仔追車、鬥毆倒地等橋段，全部都是假的。





▲王婉霏爆料當年生日，被劉畊宏和周杰倫的驚喜嚇壞了。（圖／翻攝《小明星大跟班》YouTube）

▲王婉霏想要反擊狗仔，才發現對方是周杰倫的朋友。（圖／翻攝《小明星大跟班》YouTube）

對於老公浪漫的安排，王婉霏直言根本是驚嚇，而且連管理員都被串通，非常精心安排，劉畊宏也無奈說，本來沒有要這樣，是因為周杰倫積極全程參與策劃，才會變得如此戲劇化，粉絲則笑說「周杰倫有時候真的很中二」、「周杰倫好幼稚」、「周杰倫也被身邊朋友這樣捉弄過，感情是真的好，才可以這樣互相捉弄」。



