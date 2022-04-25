連任成功！法總統馬克宏奪58%選票　二度擊敗極右派雷朋

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馬克宏今年碰上的老對手－極右派女將雷朋則在第二輪投票中拿下逾41%的投票率支持，雷朋稍早已於巴黎宣布敗選，但稱自己的得票表現是場「輝煌的勝利」；事實上，儘管無法達成法國歷史上第一位女總統、二戰後第一位右派歐洲領導人的野望，雷朋的得票率比起2017年同樣面對馬克洪時的差距明顯縮小，首度突破四成選民支持的結果，也意味著數周後法國下議院「國民議會（Assemblée nationale）」立法選舉當中，極右翼勢力或將擁有穩定基礎締造佳績。
本輪總統大選期間，馬克宏和雷朋許多政見明顯對立，競選過程敲響法國內部分裂警鐘，過去態度強硬的雷朋今年明顯刻意軟化以取得不滿現任執政政府的中間選民支持，不僅試圖避開過度親俄、與蒲亭友好的形象，先前倡議的法國脫歐或退出歐元區的政策也輕描淡寫帶過，然而其認為法國主權高於歐盟、北約管轄的主張，原先料將為歐洲政壇帶來地震，堪比當年英國公投脫歐或川普當選美國總統，也象徵右派選民勢力的團結。
相較之下，馬克宏這次勝選後明顯低調不少，先是承諾將深入進行改革，第二任期將以「生態」作為核心使命，致力解決法國當前問題，同時也敦促自己的支持者不要激怒對手，並告訴雷朋的支持者自己能理解他們的「憤怒」，承諾自己是「每個法國人的總統」，明顯是為了緩和選前遭批是「有錢人的總統」的說詞。
本輪投票另一個值得關注的焦點是投下廢票、棄票率高，如今法國政治已形成三分天下局面，右翼與極右翼陣營支持國民聯盟（RN）領袖雷朋，馬克宏居中，大批左翼支持首輪投票以1個百分點輸給雷朋、因此遭到淘汰的梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon），選前各家民調機構與媒體認為，梅蘭雄的選民將成為左右本屆大選的關鍵，然而其選民多半是30歲以下的年輕法國人，多家外媒指出這些梅蘭雄的支持者態度多為「不願見右派領導人誕生」，因此含淚投給馬克宏或甚至投下廢票表達抗議。根據民調機構估計，本輪選舉的棄票率達到28%，與第一輪的26.31%相比，上升了1.7個百分點，比起2017年總統大選的25.44%，更高上2.5個百分點。