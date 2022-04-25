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美股遭血洗！台股重摔倒地　早盤跌逾350點、電金綠油油

▲受到美股重挫影響，台北股市今（25）日開盤重摔到地，早盤跌逾350點，跌幅2%，下殺來到16669點。電金倒一片。（圖／NOWnews資料照）
▲受到美股重挫影響，台北股市今（25）日開盤重摔到地，早盤跌逾350點，跌幅2%，下殺來到16669點。電金倒一片。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-04-25 09:31:10

美國聯準會（Fed）對升息採鷹派態度，使美股上週五（22日）暴跌，其中道瓊指數跌近七點。而台北股市今（25）日開盤重摔到地，早盤跌逾350點，跌幅2%，下殺來到16669點。電金倒一片，權值股台積電早盤跌9元，來到549元。航運與鋼鐵同樣綠光罩頂，只有疫情概念股與部分遊戲股相對強勢。

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美股道瓊上週五下跌981.36點或2.82%，收33811.40點；那斯達克指數下跌335.36點或2.55%，收12839.29點；S&P500下跌121.88點或2.77%，收4271.78點；費城半導體下跌68.91點或2.25%，收2989.83點。

受到美股重挫影響，台北股市今（25）日開盤後就跳水跌逾310點，下殺來到16713點，跌幅1.8%左右。權值股台積電早盤跌9元，來到549元。聯電也跌深，跌幅有3%。聯發科則跌2.5%左右，來到833元。鴻海走勢也弱，早盤跌近2%，來到101.5元。

其他重要電子股，如南亞科、友達、群創、大立光、和碩、國巨、華新、世界先進、力積電都跌2%以上。至於金融股也綠油油，華南金、富邦金、國泰金、開發金、玉山金、台新金跌1到2%。航運與鋼鐵同樣綠光罩頂，鋼鐵大廠多跌2到5%，航運則跌3到5%。

而本土疫情升溫，疫情概念股相對強勢，恆大、生達、毛寶、美吾華、杏輝、優盛、盛弘、康那香漲2到8%，天良飆漲停。部分遊戲概念股同樣走強，華義、歐買尬、辣椒漲1到3%。


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