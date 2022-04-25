震撼彈！周玉蔻採陰宣布「我根本沒確診」　稱檢體被污染

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周玉蔻說，他有充分証據証明，新北聯醫做我的PCR檢測時，不小心將他的檢體感染了，但話鋒一轉，他提問「只有我一個人的檢體受到感染嗎？」，但他也聲明，他沒有任何責怪新北聯醫及防疫基層工作人員的意思；但是新北防疫人員人手不足、指揮系統混亂，是事實！
周玉蔻誠懇請求中央疫情指揮中心快快進駐新北防疫中心，否則，才兩歳的小男童，確診後延誤送醫居然不幸喪命的悲劇，以及與他的個案相同PCR檢體遭污染，導致檢測結果鬧出烏龍的案例，將會層出不窮！更要指揮官陳時中部長不能縱容新北市長用嘴防疫了，他批「侯友宜市長你與你的團隊的無能，已經不是媒體包裝、置入行銷可以遮掩的了」，要求新北防疫必須重新部署，PCR檢測中心和儀器要徹底清消，「天地良心、人命關天！」。（編輯：林莞茜）
以下是周玉蔻臉書全文：
《獨家重大宣布》
台北萬芳醫院昨天為我進行的PCR檢測，最新結果，陰性（如圖）
還我清白，也驗證了我前後做了十次快篩全都陰性的原因，是：我根本沒有確診！
是的，《我從來沒有確診》
這也是與我接觸過的所有人，PCR全都檢測陰性的原因。
我有充分証據証明，新北聯醫做我的PCR檢測時，不小心將我的檢體感染了
問題是，只有我一個人的檢體受到感染嗎？
鄭重聲明，我沒有任何責怪新北聯醫及防疫基層工作人員的意思；但是新北防疫人員人手不足、指揮系統混亂，是事實！
誠懇請求中央疫情指揮中心快快進駐新北防疫中心，否則，才兩歳的小男童，確診後延誤送醫居然不幸喪命的悲劇，以及與我的個案相同PCR檢體遭污染，導致檢測結果鬧出烏龍的案例，將會層出不窮！
救救新北市民的生命健康吧！指揮官陳時中部長，不能縱容新北市長用嘴防疫了！
侯友宜市長你與你的團隊的無能，已經不是媒體包裝、置入行銷可以遮掩的了。
天地良心、人命關天！
新北防疫必須重新部署，PCR檢測中心和儀器要徹底清消。
指揮中心加油！