華視頻出包　李永得：內控出問題　將盡快改組董事會

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李永得會前受訪表示，昨天華視再出包非常不應該，已經請公視比較有經驗的專業人士、團隊去協助，將SOP播控流程，建立較嚴謹的程序，另外，華視問題恐讓內部同仁士氣受影響，呼籲所有工作同仁還是要謹守工作的嚴謹度，認真工作。
李永得說，目前董事會為延任，對於所有經營團隊是以代理的方式來處理，其經營團隊的不穩定性擴散到整個工作環境，這是華視內控出包根本原因，文化部會負起責任，在最快時間改組董事會，盼在新的董事會領導下，組織專業團隊負責經營。
對於外傳江春男、陳裕鑫接任公廣董事長、華視總經理。李永得表示，公共電視的董事必須經過審查委員會通過才具有董事資格，才能經過董事互選出董事長，並非文化部、行政院提名就算數，這個爆料並不符合常識。
NCC主委陳耀祥會前受訪表示，華視出包是內部管控問題，是危機也是轉機，讓全民知道公廣集團結構性改革問題迫在眉睫，呼籲立法院盡快提出解決方式，讓公廣集團人事問題早日正常化、華視未來營運改善。
針對華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會一千兩百萬標案做獨家新聞。陳耀祥說，媒體取得標案是預算法的問題，目前檢視依照預算法規定，沒有太大問題。
對於華視是否傳遞假訊息，應撤照或罰錢？陳耀祥說，公廣集團為全民所有，公共、商業皆應並存，對於華視的懲處程序正在進行中，是否為假訊息、需撤照，應依照法定程序認定、內部委員討論等，依據目前調查所得，沒那麼嚴重。
被問及是否該下台負責？陳耀祥回應，這是華視內部管控的問題，NCC是監理機關，當媒體出現問題時，要依法調查，無法直接營運媒體，因此這個責任並不在NCC身上。
公廣集團董事長陳郁秀與華視代總經理陳雅琳到場未受訪。