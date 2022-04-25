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華視頻出包　李永得：內控出問題　將盡快改組董事會

▲華視頻出包，文化部長李永得今（25）日在立法院受訪指出，華視內部控制出現問題，文化部會負起責任，在最快時間改組董事會。（圖／記者陳明安攝，2022.04.25）
▲華視頻出包，文化部長李永得今（25）日在立法院受訪指出，華視內部控制出現問題，文化部會負起責任，在最快時間改組董事會。（圖／記者陳明安攝，2022.04.25）

記者李琦瑋／台北報導

2022-04-25 10:17:44

華視新聞日前出現新聞跑馬燈字幕失誤，播送「新北市遭共軍導彈擊中」等虛假消息，引發社會譁然，昨日又將行政院長蘇貞昌頭銜誤寫成「總統」。文化部長李永得今（25）日在立法院受訪指出，華視內部控制出現問題，文化部會負起責任，在最快時間進行公廣集團董監事改組。對於外傳中華文化總會副會長江春男要接公廣董事長、台灣蘋果日報前社長陳裕鑫接華視總經理。李永得回應，完全沒有這回事、這完全是不符合常識的爆料。

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立法院教育及文化委員會今天請文化部、財團法人公共電視文化事業基金會、中華電視公司列席就「公共電視新聞片庫資料遭誤刪調查報告與補救狀況及管理檢討」、「中華電視公司4月20日新聞跑馬燈出現中共飛彈射擊新北等錯誤訊息發生原因和責任歸屬」等進行專案報告並備質詢。

李永得會前受訪表示，昨天華視再出包非常不應該，已經請公視比較有經驗的專業人士、團隊去協助，將SOP播控流程，建立較嚴謹的程序，另外，華視問題恐讓內部同仁士氣受影響，呼籲所有工作同仁還是要謹守工作的嚴謹度，認真工作。

李永得說，目前董事會為延任，對於所有經營團隊是以代理的方式來處理，其經營團隊的不穩定性擴散到整個工作環境，這是華視內控出包根本原因，文化部會負起責任，在最快時間改組董事會，盼在新的董事會領導下，組織專業團隊負責經營。

對於外傳江春男、陳裕鑫接任公廣董事長、華視總經理。李永得表示，公共電視的董事必須經過審查委員會通過才具有董事資格，才能經過董事互選出董事長，並非文化部、行政院提名就算數，這個爆料並不符合常識。

NCC主委陳耀祥會前受訪表示，華視出包是內部管控問題，是危機也是轉機，讓全民知道公廣集團結構性改革問題迫在眉睫，呼籲立法院盡快提出解決方式，讓公廣集團人事問題早日正常化、華視未來營運改善。

針對華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會一千兩百萬標案做獨家新聞。陳耀祥說，媒體取得標案是預算法的問題，目前檢視依照預算法規定，沒有太大問題。 

對於華視是否傳遞假訊息，應撤照或罰錢？陳耀祥說，公廣集團為全民所有，公共、商業皆應並存，對於華視的懲處程序正在進行中，是否為假訊息、需撤照，應依照法定程序認定、內部委員討論等，依據目前調查所得，沒那麼嚴重。

被問及是否該下台負責？陳耀祥回應，這是華視內部管控的問題，NCC是監理機關，當媒體出現問題時，要依法調查，無法直接營運媒體，因此這個責任並不在NCC身上。

公廣集團董事長陳郁秀與華視代總經理陳雅琳到場未受訪。

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